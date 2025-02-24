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إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الأحوال الجوية

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واس - القاهرة 0 تبليغ

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الأحوال الجوية

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، ميناء العريش البحري بسبب الأحوال الجوية.
وأكد مصدر مسؤول بالميناء، في تصريح له، أنه سيتم فتح الميناء مرة أخرى عقب استقرار أحوال الطقس وتحسن الظروف الجوية، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لنقل المنتجات.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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