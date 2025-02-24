شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، ميناء العريش البحري بسبب الأحوال الجوية.

وأكد مصدر مسؤول بالميناء، في تصريح له، أنه سيتم فتح الميناء مرة أخرى عقب استقرار أحوال الطقس وتحسن الظروف الجوية، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لنقل المنتجات.

