شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: مستعد للتخلي عن الرئاسة مقابل السلام وعضوية الناتو والان نبدء بالتفاصيل

الاتحاد الأوروبي ضمان للأمن

شروط الاتفاق مع الولايات المتحدة

الدعم الأمريكي

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيكون مستعدًا للتخلي عن الرئاسة إذا جلب ذلك السلام وعضوية الناتو.وذكر زيلينسكي في حديثه خلال منتدى جمع مسؤولين حكوميين في كييف يوم الأحد، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، أنه سيتنحى عن منصبه إذا كان ذلك سيحقق سلامًا دائمًا لبلاده تحت المظلة الأمنية للتحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو).وقال زيلينسكي إن السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يُعد نوعًا من الضمان للأمن الاقتصادي للبلاد.وتابع زيلينسكي في مؤتمر صحفي بكييف: "أولًا، إذا كنا نتحدث عن ضمانات الأمن الاقتصادي، فإن ذلك بالنسبة لنا هو عضوية الاتحاد الأوروبي".وأضاف إنه إذا لم تُقبل أوكرانيا في التحالف العسكري الغربي (الناتو)، فإنه ثانيًا، يجب توفير تمويل للجيش الأوكراني لتمكينه من الحفاظ على ما لا يقل عن 800 ألف جندي".وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فسوف يتعين على بروكسل دفع تعويضات كبيرة لكييف على مدى سنوات.يذكر أن أوكرانيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022.وأشار زيلينسكي إلى أنه يعتمد على استمرار الدعم الأمريكي، لكنه لا يريد أي اتفاقيات مع واشنطن على حساب أوكرانيا.وأبلغ زيلينسكي الصحفيين في كييف بأنه يتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة وقف الحرب في أقرب وقت ممكن، وأنه يتوقع من ترامب أن يظهر تفهمًا وتعاطفًا مع بلاده التي تعرضت للهجوم من جانب روسيا.وذكر أن "الضمانات الأمنية من جانب ترامب ضرورية للغاية،و أن الاتفاقيات الاقتصادية يمكن أن تكون أيضًا جزءًا من الضمانات الأمنية.ومع ذلك، قال إن المسودة الأولي لاتفاق مفاوضات السلام بشأن حصة الولايات المتحدة من المعادن النادرة الأوكرانية لم تلبي الشروط.وأوضح زيلينسكي أن هناك العديد من الأمور التي يمكن مناقشتها، منها الغاز والنفط، لكنه نبه إلى أن أوكرانيا يجب أن تحصل على الأمن في المقابل.وأشار إلى أن الولايات المتحدة أرادت إعلان بعض دعمها في السنوات الأخيرة على أنه قروض بأثر رجعي، وأضاف: "لا يمكننا اعتبار المساعدات المالية ديونًا، لكن أوكرانيا يمكنها دفع قيمة المساعدة المستقبلية".