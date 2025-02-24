شكرا لقرائتكم خبر عن إدخال 217 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخلت 217 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية، اليوم الأحد، إلى قطاع غزة من بينها 20 شاحنة وقود وغاز.

وأفاد مصدر مصري مسؤول بمعبر رفح البري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأنه تم إدخال الشاحنات إلى قطاع غزة عن طريق معبري العوجة البري وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

