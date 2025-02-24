شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب هذه الأطعمة للحفاظ على صحة الكبد.. منها العيش الفينو والان مع تفاصيل الخبر

الكبد هو جهاز متعدد المهام، فهو يقوم بإزالة السموم ومعالجة العناصر الغذائية، بل ويساعد حتى في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، ولكن إذا كنت تفرط في تناول الأطعمة غير المناسبة، فقد يستسلم الكبد فجأة، ويلعب نظامك الغذائي دورًا رئيسيًا في منع حدوث مرض الكبد الدهني لذا، إذا كنت ترغب في الحفاظ على كبدك في أفضل حالاته، فتجنب هذه الأطعمة، بحسب موقع تايمز ناو.

1. الأطعمة السكرية والحلويات

يتعامل الكبد مع السكر تمامًا مثل ضيفك الأقل تفضيلاً في المنزل.الفركتوزيتحول السكر الموجود في المشروبات الغازية والحلويات والوجبات الخفيفة المصنعة إلى دهون عند استهلاكه بكميات زائدة.

وبمرور الوقت، تتراكم هذه الدهون في الكبد، مما يؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي (مرض الكبد الدهني غير الكحولي) وقد ربطت الدراسات بين المشروبات السكرية وندبات الكبد! لذا، استبدل الكولا بكوب من الماء بالليمون.

2.اللحوم المصنعة

السوسيس والهوت دوج، على الرغم من أن اللحوم المصنعة لذيذة بلا شك، إلا أنها مليئة بـالدهون المشبعة والمواد الحافظةالتي تثقل كاهل الكبد.

يؤدي تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة إلى تراكم الدهون، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تناول البروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك، والدجاج، أو البدائل النباتية للحفاظ على عمل الكبد بسلاسة.

3.الخبز الأبيض والفينو والمعكرونة

الكربوهيدرات المكررة، مثل تلك الموجودة في الخبز الأبيض والمعكرونة والمعجنات، يتم تجريدها من الألياف والمغذيات، مما يترك وراءه القليل من المسار السريع لارتفاع نسبة السكر في الدم. يخزن الكبد الجلوكوز الزائد على شكل دهون، ويمكن أن يساهم تناول الكثير من الكربوهيدرات المكررة في تطور الكبد الدهني. اختر الحبوب الكاملة بدلاً من ذلك - الأرز البني أو الكينوا أو خبز القمح الكامل للحفاظ على الكبد (وسكر الدم) تحت السيطرة.

4. الوجبات السريعة

البرجر الدهني، والوجبات المقلية، والوجبات الضخمة، الوجبات السريعة مليئة بالدهون المتحولة، والزيوت غير الصحية، والصوديوم المفرط، وكل هذا يساهم في تراكم الدهون في الكبد ومقاومة الأنسولين.

إذا كنت تتوق إلى تناول البرجر، فحاول تناول نسخة منزلية الصنع تحتوي على بروتين قليل الدهن وكعك من الحبوب الكاملة لتحسين صحة كبدك.

