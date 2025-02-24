أثارت مطربة سودانية, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المطربة المثيرة للجدل ظهرت وهي تصرخ وتتفاعل بشكل هستيري وذلك أثناء تقديمها وصلتها الغنائية في حفل خاص. المطربة تغنت ببعض الأغنيات الهابطة مع إشارات وتلميحات داخل الأغنية وهو ما يعرف بغناء “المغارز”, حسبما وصف الجمهور. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين, فقد قابل الكثير منهم تصرف الفنانة بسخرية كبيرة, حيث كتب إحدى المعلقات: (رداحة وصفاقة وجاية), ليرد عليها معلق ساخر: (شكلها جاية تصفي حساباتها في الحفلة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تصرخ وتتفاعل بشكل هستيري أثناء تقديمها أغاني “المغارز” في حفل خاص وساخرون: (رداحة وصفاقة وجاية تصفي حساباتها في الحفلة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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