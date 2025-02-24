بلدية طلعة التمياط تختتم مهرجان يوم التأسيس وسط تفاعل كبير

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 فبراير 2025, 5:46 صباحاً

اختتمت بلدية طلعة التمياط، أمس، فعاليات مهرجان يوم التأسيس الذي أُقيم في الحديقة النموذجية بالطلعة، وسط حضورٍ لافتٍ من الأهالي الذين تفاعلوا مع الفعاليات الوطنية والترفيهية المقدَّمة، والتي هدفت إلى الاحتفاء بهذه المناسبة وتعزيز الارتباط بتاريخ الوطن. وأوضح رئيس بلدية طلعة التمياط، المهندس فرحان العنزي؛ أن المهرجان هذا العام خُصّص للأطفال؛ لإكسابهم معرفة أعمق بمعاني يوم التأسيس، وترسيخ قيم الانتماء والفخر في نفوسهم منذ الصغر. وأضاف، أن الفعاليات جاءت متنوّعة، حيث شملت مسرحاً للأطفال قدَّم عروضاً تعليمية وترفيهية، إلى جانب مسابقات حماسية، وعروض دمى تفاعلية، فضلاً عن مشاركة فرقة للفنون الشعبية التي قدّمت لوحات تراثية أضفت على الأجواء طابعاً احتفالياً أصيلاً.

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