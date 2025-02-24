شكرا لقرائتكم خبر عن القناة 12 الإسرائيلية: توصية إسرائيلية بفرض قيود على الصلاة بالأقصى خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أجهزة الأمن أوصت المستوى السياسي بفرض قيود على أداء الصلاة بالأقصى خلال شهر رمضان المبارك، وأوضحت أن التوصية تضمنت تحديد عدد المصلين بالأقصى خلال رمضان ببضعة آلاف فقط.

وكانت قد قالت تقارير عبرية إن السلطات الإسرائيلية قررت منع دخول جميع الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

فيما اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 449 مستوطنا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.