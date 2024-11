شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر في الرياض.. "الأرصاد" يحذر من أمطار وسيول وصواعق رعدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أحمر، بشأن حالة الطقس على منطقة الرياض، ويشمل محافظات ومراكز؛ الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء، الدوادمي، وعفيف.

وتبه المركز من أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.