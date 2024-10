شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف الجوي ينقل حالة طارئة لمقيم من رفحاء إلى حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت طائرة الإسعاف الجوي التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل "نايلات" مقيم يعمل راعي إبل في مدينة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، تعرض لحادث سقوط نتج عنه إصابته بعدة كسور بالفقرات.

وجرى نقلة من رفحاء إلى مستشفى الملك خالد بمنطقة حائل، وذلك لتوفر التخصصات الطبية المتقدمة. الإسعاف الجوي وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، عبد الرحمن بن حمد اليحيا، أن الخطوة السريعة تأتي ضمن مسار النقل الإسعافي الجوي بين المناطق.

وأكد أن الإسعاف الجوي أصبح يقوم بدور هام في رفع فرص النجاة للحالات الطارئة والمهددة للحياة، ضمن الإمكانيات التي وفرتها الدولة رعاها الله للاهتمام بصحة المواطنين والمقيمين على أراضيها من مختلف الجنسيات على حدٍ سواء.