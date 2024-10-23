القيادة تهنئ الرئيس الفيتنامي بمناسبة انتخابه وأداء اليمين الدستورية

القيادة تهنئ رئيس جمهورية #أذربيجان بذكرى يوم إعادة استقلال بلاده للتفاصيل | https://t.co/y6rZPLkuKv #يوم_الجمعة | #اليوم pic.twitter.com/zkrvodAkBN

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية