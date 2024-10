شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ الرئيس الفيتنامي بمناسبة انتخابه وأداء اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

برقية ولي العهد

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس لونغ كوونغ، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية فيتنام الاشتراكية.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار. بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس لونغ كوونغ، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية فيتنام الاشتراكية.وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.