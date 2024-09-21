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أمطار غزيرة وسيول.. "الأرصاد" يحذر من طقس عسير وجازان

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر على منطقتي عسير وجازان محذرًا من طقسهما.
وبين أن المنطقتين تشهدان هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان سيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

طقس عسير وجازان

تشمل حالة الطقس الممطرة في عسير: أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس مشيط، سراة عبيده وظهران الجنوبب، وتستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم.
وفي جازان تشمل: أبو عريس، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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