أمطار غزيرة وسيول.. "الأرصاد" يحذر من طقس عسير وجازان

طقس عسير وجازان

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر على منطقتي عسير وجازان محذرًا من طقسهما.وبين أن المنطقتين تشهدان هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان سيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)تشمل حالة الطقس الممطرة في عسير: أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس مشيط، سراة عبيده وظهران الجنوبب، وتستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم.وفي جازان تشمل: أبو عريس، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم.