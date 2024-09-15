شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 مواد.. التعليم تطلق برنامج الاختبارات المعيارية لطلاب الصف الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

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قياس قدرات الطلاب

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تحسين كفاءة العملية التعليمية

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الدمام - شريف احمد - تنطلق هذا الأسبوع الاختبارات المعيارية لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في كافة مدارس التعليم العام والحكومي والأهلي والعالمي على مستوى المملكة، والذي يطبق دورياً على مدار العام لقياس مستويات التحصيل والأداء في المواد الأساسية المتمثلة في اللغة العربية، الرياضيات، والعلوم.وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التعليم المستمرة لتطوير جودة التعليم وتحسين مخرجاته، من خلال تقويم الأداء التعليمي للطلاب بناءً على معايير عالمية تعتمد على نواتج التعلموأوضحت الوزارة، عبر الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري، أن هذه الاختبارات تهدف إلى قياس مستويات التحصيل والأداء في المواد الأساسية.وستعمل على توفير بيانات دقيقة حول مستوى أداء الطلاب، ما يسهم في تشخيص واقع التعليم وتقديم تقارير تفصيلية للإدارات التعليمية والمدارس والمعلمين، لتتمكن من تحسين نواتج التعلم والارتقاء بجودة التعليم في المملكةوأكدت الوزارة أن هذه الاختبارات لا تقتصر على قياس الحفظ والاسترجاع فقط، بل تركز بشكل أساسي على تطبيق المفاهيم العلمية والرياضية وتحليل النصوص القرائية وتفسيرها.وفي مادة العلوم، سيتم قياس قدرة الطلاب على التعامل مع القضايا العلمية، وتطبيق المعرفة العلمية في مواقف حياتية عملية، وتقييم الأدلة والبيانات بشكل نقدي.بينما تهدف اختبارات الرياضيات إلى تقييم قدرة الطلاب على التفكير الرياضي، وحل المسائل الحسابية المعقدة في سياقات مختلفة.أما في مجال القراءة، فسيتم قياس قدرة الطلاب على استيعاب النصوص المكتوبة وتفسيرها بعمقوقد شددت الوزارة على أن الاختبارات المعيارية تُعقد بشكل دوري ابتداءً من الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الأول، وتقدم للطلاب بشكل إلكتروني عبر منصة خاصة، حيث يتمكن الطلاب من أداء الاختبارات في بيئة مدرسية تحت إشراف المعلمين المختصين.وتستمر الاختبارات لمدة ساعة واحدة فقط، مع إمكانية إعادة الاختبار خلال 24 ساعة في حال عدم تمكن الطالب من حضوره في الموعد المحددوتسعى وزارة التعليم من خلال هذه الاختبارات إلى تحسين كفاءة العملية التعليمية عبر تزويد الجهات المعنية بمعلومات شاملة ودقيقة حول مستوى أداء الطلاب، مما يساهم في اتخاذ قرارات تطويرية مبنية على بيانات علمية، بالإضافة إلى بناء خطط وبرامج تطويرية لسد الفجوات بين المستويات الحالية والمستويات المستهدفةوفي إطار هذا البرنامج، تم التأكيد على أهمية استمرارية تطبيق هذه الاختبارات لقياس مدى التحسن في مستويات الطلاب على مر الزمن، وتوفير تقارير دورية تساعد في متابعة أداء الطلاب وتحفيزهم على التميز الأكاديمي.كما تهدف هذه البيانات إلى تمكين صانعي القرار من وضع استراتيجيات فعالة للارتقاء بجودة التعليم في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على بناء مجتمع معرفي مزدهريُذكر أن الوزارة قد خصصت الرابط التالي ekhtibar.moe.gov.sa كمنصة رسمية لدخول الطلاب إلى الاختبارات المعيارية، وتلقي النتائج بشكل فوري بعد انتهاء الاختبارات، بما يتيح لهم فرصة تقييم أدائهم وتحديد نقاط القوة والضعف لتحسين مستواهم في المواد المستهدفة