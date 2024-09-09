شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على محافظات مكة المكرمة.. و"الدفاع المدني" يحذر والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة.وتشمل العاصمة المقدسة - الكامل - الجموم - الطائف - ميسان - أضم - العرضيات - الليث - القنفذة - الخرمة - تربة - رنية - المويه، بدءًا من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل.بدوره أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته، جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.سبق ونبه المركز من أمطار خفيفة اليوم الاثنين على منطقة الرياض، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.ويشمل التنبيه الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.