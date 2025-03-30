إشراقة العيد تحصلين عليها بأفضل هايلايتر يمنحكِ توهجاً طبيعياً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 11:58 صباحاً - في عيد الفطر المبارك، حيث تطغى أجواء الفرح والبهجة، لا شيء يضاهي الإشراقة الطبيعية التي يضفيها الهايلايتر على بشرتكِ. إنه العنصر السحري الذي يمنحكِ توهجاً لا مثيل له ويضيف لمسة من الجمال والأنوثة لإطلالتكِ في هذا اليوم المميز. وخلال عيد الفطر 2025، يمكنكِ اختيار الهايلايتر المثالي الذي يتناسب مع بشرتكِ ليضفي عليها إشراقة صحية وطبيعية؛ ما يجعلكِ محور الأنظار في كل مناسبة. سواء كنتِ تفضلين التوهج الهادئ أو اللامع، سيمنحكِ الهايلايتر إشراقة دائمة طوال اليوم؛ ما يضيف لمسة من الفخامة والجمال تتناغم مع روح العيد.

هايلايتر Forever Glow Maximizer من ديور بيوتي Dior Beauty

هايلايتر Forever Glow Maximizer من ديور بيوتي Dior Beauty

Dior Forever Glow Maximizer من ديور بيوتي Dior Beauty هو مُضيء سائل يعكس الضوء على البشرة ويمنحها إشراقة مذهلة، فوراً ودائماً طوال اليوم. هذا المزيج المركز من الضوء للبشرة يحتوي على جزيئات لؤلؤية دقيقة لخلق تأثير إشراقة صحية. يتمتع بتركيبة تحتوي على 92% من المكونات ذات الأصل الطبيعي، وهو غني بمستخلص السوسن ويعمل على ترطيب البشرة لمدة 24 ساعة. تمتاز قوامه القابلة للعمل بمرونة تامة؛ ما يتيح لكِ دمجه بسلاسة مع البشرة للحصول على مظهر مكياج خفيف الوزن.

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هايلايتر Match Stix Shimmer Skinstick من فنتي بيوتي Fenty Beauty

هايلايتر Match Stix Shimmer Skinstick من فنتي بيوتي Fenty Beauty

عبوة Match Stix Shimmer Skinstick من فنتي بيوتي Fenty Beauty هي عصا مكياج مغناطيسية بصيغة لامعة طويلة الأمد وخفيفة كالريش، تتيح لكِ تمييز ملامحكِ، إضافة لمسة من أحمر الخدود، وتعزيز الإشراقة في 10 ألوان متنوعة.

تتوافر أنواع مات لتصحيح العيوب، وأخرى لامعة لتسليط الضوء على ملامحكِ؛ ما يمنحكِ الفرصة للخلط والمزج والتمتع بمظهر عصري وجذاب.

تتميز بتركيبة خفيفة الوزن وسهلة الدمج، كما أن الألوان اللامعة تتراوح من لون اليوسفي الهادئ إلى اللون البنفسجي المشرق؛ ما يخلق تأثيراً مميزاً عند تطبيقها.

هايلايتر Fluid Sheer Glow Enhancer من أرماني بيوتي Armani Beauty

هايلايتر Fluid Sheer Glow Enhancer من أرماني بيوتي Armani Beauty

يُعَدُّ Fluid Sheer Glow Enhancer من أرماني بيوتي Armani Beauty سراً خفياً بين المحترفين خلال العشرين عاماً الماضية للحصول على إشراقة طبيعية ومبهرة؛ بفضل تركيبته السائلة الخفيفة المستوحاة من مظهر الأورغانزا الشفاف.

يمنح هذا الهايلايتر لمسة إشراقة مشعة يمكن استخدامها لتحديد الملامح أو إضافة أحمر خدود. كما يمكن تكثيف لونه عن طريق إضافة طبقات متعددة دون أن يترك شعوراً بالثقل. يمكن ارتداؤه تحت كريم الأساس لخلق إشراقة خفيفة أو مزجه معه للحصول على إشراقة إضافية أو حتى استخدامه فوق الأساس لتحديد الملامح.

هايلايتر Illuminateur de Beauté - Liquid Highlighter من غوتشي بيوتي Gucci Beauty

هايلايتر Illuminateur de Beauté - Liquid Highlighter من غوتشي بيوتي Gucci Beauty

تقدم غوتشي بيوتي Gucci Beauty أول هايلايتر سائل للوجه من دارها، Illuminateur de Beauté.

هذه القطرات المضيئة متعددة الاستخدامات تمنحكِ إشراقة طبيعية وصحية تدوم طوال اليوم. تم تصميم تركيبته مع لؤلؤ ناعم ومستخلص الورد الأسود لترطيب البشرة وتهدئتها طوال اليوم.

يأتي هذا الهايلايتر بلون ذهبي عالمي يناسب جميع ألوان البشرة. يتميز بعبوته الزجاجية الأنيقة التي تحمل طابعاً كلاسيكياً، مع طوق ذهبي وحواف محفورة تعكس فخامة التصميم، في حين يضمن قطَّار التطبيق سهولة الاستخدام.

هايلايتر V-Lighter Face Primer and Highlighter من فالنتينو Valentino

هايلايتر V-Lighter Face Primer and Highlighter من فالنتينو Valentino

يُعَدُّ V-Lighter من Valentino أول برايمر متعدد الاستخدامات مع فوائد للعناية بالبشرة، حيث يوفر قاعدة خفيفة ومرطبة للبشرة مع إضافة إشراقة متطورة.

يحتوي هذا المنتج على مكونات العناية بالبشرة التي ترطب البشرة وتمنحها راحة لمدة 24 ساعة. كما يحتوي على مكونات نشطة تساعد في تقليل التجاعيد مع قاعدة هلامية غنية بالماء تمنحكِ إحساساً بالانتعاش عند ملامسة البشرة.

يحتوي V-Lighter على مركب Roma-Light الذي يعكس الضوء في عدة اتجاهات؛ ما يعزز الإشراقة الطبيعية للبشرة ويمنحها لمسة ناعمة ومتوهجة. يتوافر بظلالين Rosa لدرجات البشرة الفاتحة والباردة، وAmbra لدرجات البشرة الدافئة والأغمق.

يمكنكِ استخدامه بمفرده أو تحت أو فوق كريم الأساس للحصول على بشرة مشرقة وطبيعية.