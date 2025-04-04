الامارات | «السيف».. تراث يتوسط الحداثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل منطقة السيف التراثية في وسط دبي، إبهار زوّارها من سكان الدولة والسياح بمواءمتها بين أبلغ مفردات الحداثة والتطور، وما تنطوي عليه في الوقت ذاته من شواهد تراثية أصيلة تروي للزوار حكاية دولة نهضت من الرمل لتصنع أعلى ناطحات السحاب في العالم.

ويمتد هذا المشروع لمسافة 1.8 كلم على ضفاف خور دبي، ويشغل مساحة 2.5 مليون قدم مربعة، وصُمم القسم التراثي منه ليعكس النمط المعماري القديم، فيما يضمّ القسم المعاصر مجموعة من المباني الحديثة.

وتضم منطقة السيف سوقاً عائمة على متن القوارب لعرض المشغولات الحرفية واليدوية، إلى جانب مساحات فنية، ومطاعم تقدّم أشهى المأكولات المحلية، والسوق التراثية العربية المستوحاة من أجواء الخمسينات، التي تُعرّف زوارها إلى العادات والتقاليد الإماراتية عن قرب ليستكشفوا أسلوب الحياة الذي عاشته الأجيال القديمة.