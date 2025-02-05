الامارات | انطلاق مهرجان الكتاب المستعمل في الشارقة.. 450 ألف عنوان بأسعار رمزية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت اليوم (الأربعاء) فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل، الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في حديقة النخيل بالشارقة، ويستمر حتى التاسع من الشهر الجاري تحت شعار «حين تحيا الكتب.. تسطر حكايات المستقبل»، وسط مشاركة واسعة من جمعيات النفع العام، المؤسسات التعليمية، البعثات الدبلوماسية، وكذلك أفراد المجتمع.

ويعرض خلال الفعالية 450 ألف كتاب قيّم، إذ توافد الزوار منذ ساعات الصباح الأولى، بحثاً عن عناوين متنوعة في الأدب، الفن، التاريخ، والمزيد، بأسعار رمزية.

ودعت مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، منى عبدالكريم اليافعي، جميع أفراد المجتمع لزيارة المهرجان، مؤكدة أن هدفه لا يقتصر على جمع التبرعات للأشخاص ذوي الإعاقة، بل أيضاً على تعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي.

وتشهد الدورة التاسعة مشاركة 200 متطوع من مختلف الفئات، بما في ذلك 105 متطوعين من مركز الشارقة للعمل التطوعي و95 من موظفي المدينة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتوجهت بالشكر لجميع المشاركين والداعمين، بما في ذلك بلدية الشارقة، هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وشركة فاست لمقاولات البناء.