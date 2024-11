عطور الشتاء الفاخرة: اختيارات تدوم معك طوال اليوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - مع اقتراب حلول فصل الشتاء، يأتي الوقت المثالي لاختيار العطور النسائية التي تتناغم مع أجواء البرودة والجفاف، وتترك أثراً عطراً يدوم طوال اليوم. في هذا الموسم، تصبح العطور الأكثر دفئاً وثراءً هي الخيار المفضل للنساء الباحثات عن عطور تبعث فيهن شعوراً بالراحة والأناقة، وتدوم طويلاً لترافقهن في كل لحظة.

تتميز عطور الشتاء النسائية بالتركيز على الملاحظات الدافئة مثل خشب الصندل، العنبر، المسك، الفانيلا، التوابل، وبعض الزهور الغنية التي تنبض بالحياة وتخلق تركيبة مثالية للطقس البارد. تتألق هذه العطور بقوة حضورها، حيث تتمتع بقدرة استثنائية على الثبات على البشرة، مما يجعلها مثالية للسيدات اللواتي يرغبن في رائحة تدوم طوال اليوم.

سواء كنتِ تفضلين العطور الزهرية الفاخرة، أو الخشبية العميقة، أو حتى التوابل الشرقية الجذابة، هناك دائماً عطر يناسب ذوقك ويعكس شخصيتك في هذا الشتاء. في هذا المقال، نستعرض بعضاً من أفضل العطور النسائية الشتوية التي تتميز بطول مدة بقائها وتفرد رائحتها.

عطر Gris Dior من مجموعة La Collection Privee من ديور Dior

Gris Dior من ديور Dior هو عطر فاخر للنساء والرجال، يكشف عن جوانب زهرية وخشبية ليفصح عن أعمق النغمات، بينما ينبض بإحساس بالامتلاء والثراء. يجمع هذا العطر بين العديد من الألوان العطرية ليخلق أثراً شيبرياً غامضاً يزينه مزيج من نغمات الحمضيات، الورد، البنفسج، وطحلب البلوط.

يعد Gris Dior، الذي يعكس اللون الذي سُمي به، عطراً يعبر عن الأناقة، ويُعد أيقونة عطرية ضمن مجموعة La Collection Privee، والتي تجسد روح الدار.

عطر Amouage Guidance Eau de Parum من أمواج Amouage

Guidance هو تفسير ساحر وجديد للثالوث العطري من الورد، اللبان، والعنبر من أمواجAmouage. تبدأ الرحلة العطرية بلمسة منعشة ومميزة من اللبان الذي يعبق بنقائه، يعززه الكمثرى الذي يضفي حلاوة خفيفة، والبندق الذي يضيف لمسة دافئة وغنية. مع التقدم، تنكشف ملامح قلب العطر الذي يتألق بالزعفران الفاخر، والورد المفعم بالرقة، بينما يقدم الياسمين السامباك لمسة من السحر الشرقي، ويكملها الأوسمانثوس الذي يضيف عمقاً زهرياً غنياً.

وفي النهاية، تظهر الملاحظات الأساسية مع خشب الصندل الذي يضفي إحساساً دافئاً، إلى جانب السيستوس الذي يعزز غنى العطر، وأكيغالاوود الذي يضيف لمسة خشبية فاخرة؛ ليختتم العطر بمزيج من العنبر والفانيلا الذي يترك أثراً حسياً عميقاً.

عطر The Wedding Silk Santal من كايالي Kayali

The Wedding Silk Santal من كايالي Kayali هو عطر نسائي مميز. يتميز العطر بمزيج من الملاحظات العليا من الشمبانيا، الفريزيا، والكشمش الأسود؛ بينما تتوسطه ملاحظات من النكتارين، البرالين، الياسمين، زهر البرتقال، ووردة مايو؛ وفي القاعدة نجد الفانيلا، السكر، خشب الصندل، المسك، خشب العنبر، وطحلب البلوط.

عطر Splendid Wood من إيف سان لوران Yves Saint Laurent

عطر Splendid Wood من ايف سان لوران Yves Saint Laurent مستوحى من فترات الاستجمام التي كان يقضيها إيف سان لوران في المغرب، تُعتبر Le Vestiaire Des Parfums Collection Orientale جوهر انبهاره بالأنسجة والنقوش الشرقية. عطر Splendid Wood مستوحى من فساتين إيف سان لوران الخشبية والأكسسوارات الشرقية، حيث تدفئ النغمات الخشبية الحواس وتثيرها، بينما يقوم الهيل بتشكيل العطر بنمط خشبي، وتُعزز نغمات خشب الأرز لوح الألوان الشرقية البنية.

عطر For Her Forever Eau de Parfum من نارسيسو رودريغيز Narciso Rodriguez

عطر For Her Forever Eau de Parfum من نارسيسو رودريغيز Narciso Rodriguez هو أحدث إصدار في نفس شكل الزجاجة الأصلية والأيقونية Narciso Rodriguez For Her ماء التواليت. هذا الإصدار الجديد يلتقي بين عمق غامض وصفاء مشرق.

يحتفل العطر بمرور 20 عاماً على إطلاق العطر الأيقوني من خلال إصدار For Her Forever الذي يعكس تحية نارسيسو رودريغيز Narciso Rodriguez لأناقة المرأة. عطر مضيء، خالد، وحسي، يحتوي على مزيج لا يُقاوم من نغمات الفرانجيباني، الياسمين، والغاردينيا، بينما يزخر مزيج القلب بنغمات الأوسمانثوس، التوبيروز، وزهرة البرتقال الأفريقية، وتُختتم الملاحظات الأساسية بنغمات المسك والباتشولي.