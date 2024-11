القهوة لتوهج نضر.. نوتاتُ دافئةُ للمسة جمالية مميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - في عالمِ الجمالِ حيث يمتزج الإبداعُ والتقاليدُ بسلاسةٍ، تبرز القهوةُ بوصفها مكوِّناً رائعاً، يربط بين عوالمِ الانغماسِ والرقي. لقد تجاوزت هذه الحبَّة المتواضعةُ التي يُحتفى عالمياً برائحتها المنعشةِ، ونكهتها الغنيَّة، دورَها في الطقوسِ الصباحيَّة، لتصبح عنصراً عزيزاً في صناعةِ التجميل. اليوم، تجد النوتاتُ الدافئةُ والمعقَّدةُ للقهوةِ وخصائصها المنشِّطة مكانها، ليس فقط في أكوابنا، بل وأيضاً في العنايةِ بالبشرةِ، والمكياجِ، والعطور.

1. صورة من الحملة الإعلانية لتعاون علامتي بوتشي Pucci وجيرلان Guerlain، لمجموعة مكياج خريف 2024، محدودة الإصدار

2. عطر Intoxicated by Kilian بطعم التوابل والقهوة

1- زيت عضوي بحبة القهوة الإثيوبية Ethiopian Coffee Bean Oil .

2-مصل منشط بالكافيين والفيتامين سي %15 Vitamin C + Caffeine Energy Serum من Youth to The People



تجاربَ شميَّة ساحرة

من تركيباتِ العنايةِ بالبشرةِ الفاخرة التي تستغلُّ مضاداتِ الأكسدة الطبيعيَّة للقهوةِ وتأثيراتها المحفِّزة إلى منتجاتِ المكياجِ النابضة بالحياة التي تستلهمُ ألوانها الترابيَّة الغنيَّة، كلُّها تحتفي بالقهوة لقدرتها على تعزيزِ الجمال ورفعه. إلى ذلك، يضيفُ وجودها في صناعةِ العطور عمقاً مثيراً ودفئاً حسياً، ما يحوِّل الروائحَ اليوميَّة إلى تجاربَ شميَّةٍ ساحرةٍ.

أصل القهوة



نشأت القهوةُ في إثيوبيا حيث كانت تُستَهلكُ في احتفالاتٍ طقسيَّةٍ، ولأغراضٍ طبيَّةٍ. وفي القرن الـ 16، انتشرت إلى العالمِ العربي، وأصبحت مشروباً اجتماعياً ومنشطاً. وفي نهايةِ المطاف، شقَّت طريقها إلى أوروبا، إذ أصبحت مشروباً شائعاً في المقاهي والمنازل. وتُعدُّ أسطورة كالدي، الراعي الإثيوبي الذي اكتشفَ القهوةَ بعد ملاحظةِ زيادةِ الطاقة لدى الماعز عقب تناولها هذه الحبوب، حكايةً معروفةً، ترتبط بأصولِ القهوة.

تتطلَّب زراعةُ القهوة مناخاً استوائياً بظروفٍ محدَّدةٍ، وتربةً جيِّدةَ التصريف، وارتفاعاً مناسباً، ودرجةَ حرارةٍ ثابتةً، وهطولَ أمطارٍ بانتظامٍ. تحتاج أشجارُ القهوةِ إلى رعايةٍ مستمرَّةٍ، بما في ذلك الري، ومكافحةُ الآفات، والتقليم. بعد أعوامٍ عدة، تنتج الأشجارُ حبوبَ البنِّ، لتُحصدَ إما يدوياً، أو ميكانيكياً، ثم تتمُّ معالجةُ الحبوبِ من خلال تجفيفها في الشمسِ، أو تخميرها، ثم غسلها، فتجفيفها، بعد ذلك يتمُّ تصنيفها، وفرزها، وتحميصها لتطويرِ نكهتها قبل طحنها. يجدرُ القولُ أيضاً إنه منذ اكتشافها إلى اعتبارها اليوم عنصراً أساسياً عالمياً، تسلِّطُ رحلةُ القهوةِ الضوءَ على تأثيرها الثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي الكبير.

مكياجُ اللاتيه المثلَّج



يستمدُّ مكياجُ اللاتيه المثلَّج إلهامه من المزيجِ الكريمي للقهوةِ والحليب الذي يجسِّد جوهرَ مشروبِ الصباحِ المفضَّل لدى الأكثريَّة. يتميَّز هذا المظهرُ بظلالِ العيونِ البنيَّة الملطَّخة، والبشرةِ البرونزيَّة المتوهِّجة، والشفاه اللامعةِ بلونِ الكاكاو، وكلُّها بدرجاتٍ، تذكِّرنا بالقهوةِ بالحليب. إنه أسلوبٌ متعدِّد الاستخدامات، وأحادي اللون، ويُكمِلُ جميع ألوانِ البشرة، ومناسبٌ للاعتماد في النهارِ والمساء. يقدِّم هذا الاتجاه جماليَّةً برونزيَّةً مثيرةً، تعكسُ دفء جرعةِ القهوةِ الصباحيَّة.

اعتمدي الموضة

التحضير والتمهيد: ابدئي ببرايمر جيِّدٍ لإنشاءِ قاعدةٍ ناعمةٍ، وأتبعيه ببرايمر متوهِّجٍ، واحرصي على أن تضعيه قبل كريمِ الأساس.

كريم الأساس والكونسيلر: اختاري كريمَ أساسٍ خفيفاً ومشرقاً للحصولِ على لمسةٍ نهائيَّةٍ طبيعيَّةٍ. ضعي الكونسيلر حيثما لزم الأمرُ، وامزجيه بإسفنجةٍ رطبةٍ، أو فرشاةِ تنقيطٍ للحصول على مظهرٍ خالٍ من العيوب.

التسمُّر: قومي بنحتِ وجهكِ باستخدام البرونزر. ضعيه على جبهتكِ، وعظامِ وجنتيكِ، وخطِّ الفكَّين. لا تنسي إضافةَ لمسةٍ من البرونزر على جفنيكِ لإطلالةٍ متماسكةٍ.

العينان: للحصولِ على عينٍ مستوحاةٍ من اللاتيه، استخدمي البرونزر على الجفون، وعزِّزي إطلالتكِ بظلالٍ ترابيَّةٍ. للحصول على تأثيرٍ دخاني، امزجي ظلالاً داكنةً على طولِ خطوط الرموش.

الأيلاينر والماسكرا: استخدمي الأيلاينر السائل البنّي لإطلالةٍ مجنَّحةٍ، أو تركيبةِ جلٍّ لعيونٍ دخانيَّةٍ. قومي بتقويسِ رموشكِ، وضعي ماسكرا بدرجةِ اللونِ البنّي اللاتيه لإضفاءِ الحجم.

الشفتان: حدِّدي شفتيكِ باستخدامِ قلمِ تحديدِ الشفاه بنّي اللون، وانتهي بملمِّع الشفاه البنّي الكاكاو.

اختاري لون مناسب لبشرتك لأفضلِ تأثير



اختاري اللونَ المناسبَ للونِ بشرتكِ للحصولِ على أفضلِ تأثيرٍ:

• درجات البشرة الداكنة: توفِّر درجاتُ اللونِ البنّي الباهت، أو القهوةِ تبايناً مذهلاً.

• درجات البشرة الزيتونيَّة: تعزِّز درجاتُ اللون البنّي الداكن، دفءَ البشرةِ الزيتونية.

• درجات البشرة الفاتحة إلى المتوسِّطة: تُكمِلُ درجاتُ اللونِ الأحمرِ الترابي، أو المحروقِ درجاتِ اللونِ الأحمر، أو البرتقالي.

• درجات البشرة الفاتحة: تُبرِزُ درجاتُ البنّي الداكنِ درجاتِ اللونِ الباردة.

إطلالة متوازنة



استخدمي أحمرَ الشفاه البنّي مع الألوانِ المحايدةِ الدافئة لتجنُّب المظهرِ الباهت. استخدمي أحمرَ الخدودِ البنّي الوردي، وظلالَ العيونِ الناعمةِ بلونِ الكراميل لإضافةِ بُعدٍ. للحصول على لمسةٍ عصريَّةٍ، ضعي أحمرَ الشفاه البنّي غير اللامع مع لمسةٍ من اللمعانِ الشفَّاف على الجفون. لا يعملُ هذا على تجديدِ المظهرِ فحسب، بل ويضفي عليه لمسةً معاصرةً أيضاً.

فوائد القهوة للبشرة والشعر لا تحصى



القهوةُ ليست مجرَّد منشِّطٍ صباحي، بل وتمتدُّ فوائدها إلى العنايةِ بالبشرةِ والشعر حيث تقدِّم مجموعةً من الخصائصِ المنشِّطة. يمكن للمنتجاتِ القائمةِ على القهوة التي تحتوي على مضاداتِ الأكسدة، والعناصرِ الغذائيَّة الأساسيَّة، أن تجدِّد بشرتكِ وشعركِ، وتكشفَ عن مظهرٍ أكثر إشراقاً وصحَّةً.

إزالة السموم

يساعد محتوى القهوةِ الغني بمضاداتِ الأكسدةِ في التخلُّصِ من الشوائب، وتشجيعِ تجديدِ البشرة. تؤدي هذه العمليَّة إلى بشرةٍ أكثر شباباً وإشراقاً.

التقشير الطبيعي

تعمل القهوةُ مقشِّراً لطيفاً حيث تزيلُ خلايا الجلدِ الميتة، وتحفِّز الدورةَ الدمويَّة. يعزِّز هذا التقشيرُ لونَ البشرةِ الأكثر نعومةً وتناسقاً.

مكافحة الشيخوخة

تسهم مضاداتُ الأكسدةِ الموجودةِ في القهوة في مكافحةِ الجذور الحرَّة، ما يقلِّلُ من الإجهادِ التأكسدي الذي يؤدي إلى الشيخوخة. يمكن أن تساعدَ منتجاتُ العنايةِ بالبشرة التي تعتمدُ على القهوةِ في تقليلِ الخطوطِ الدقيقة، وتحسينِ تدفُّق الدمِ للحصولِ على بشرةٍ شابَّةٍ.

حماية البشرة

تحتوي القهوةُ على مضاداتِ الأكسدة، وفيتامين B3 الذي يحمي من أضرارِ أشعَّة الشمس، ويقلِّل من خطرِ الإصابةِ بسرطان الجلد، كما يساعدُ في تهدئةِ التهيُّج الناتج عن التعرُّض البيئي.

علاج حب الشباب

تعمل خصائصُ التقشيرِ الطبيعيَّة للقهوةِ على تنظيفِ المسام، وتقليلِ البكتيريا، والاحمرار، ما يجعلها فاعلةً في علاجِ «حب الشباب»، والبثور.

تقليل الهالات السوداء

يعمل الكافيين على تحسينِ تدفُّق الدم، ويقلِّل من تراكمِ السوائلِ تحت العينَين، ما يساعدُ في تقليلِ ظهورِ الهالات السوداء.

تقليل السيلوليت

يسهم تأثيرُ القهوةِ المقشِّر، وتحسينُ الدورةِ الدمويَّة في تقليلِ ظهورِ السيلوليت، وتنعيمِ ملمسِ الجلد.

شد الجلد

يمكن أن تساعدَ المنتجاتُ التي تحتوي على الكافيين في التحكُّم بإنتاجِ الدهونِ الزائدة، وشدِّ الجلد، ما يؤدي إلى تقليلِ حجمِ المسام.

فوائد القهوة للشعر

توازن درجة الحموضة

تساعد حموضةُ القهوةِ الطبيعيَّة في الحفاظِ على توازنِ درجة الحموضة في فروةِ رأسكِ وشعركِ، وهو أمرٌ ضروري للنموِّ الصحي، والصيانة.

شعر أقوى وأكثر لمعاناً

يعمل الشامبو والبلسم المشبَّع بالقهوةِ على تحسينِ الدورةِ الدمويَّة، ما يعزِّز الشعرَ الأقوى سُمكاً، والأكثر لمعاناً. يساعد الكافيين أيضاً في منعِ تساقطِ الشعر عن طريق تثبيطِ هرمون ديهيدروتستوستيرون (DHT)، الذي يُتلِف بصيلات الشعر.

مكانة القهوةِ في عالم صناعة العطور

لقد وجدت القهوةُ، برائحتها الغنيَّة والآسرة، مكانةً متطوِّرةً في عالمِ صناعةِ العطور. الطريقةُ الأساسيَّة لاستخراجِ القهوة في العطور، هي الاستخراجُ باستخدامِ ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج الذي يحافظُ على رائحةِ القهوةِ العميقةِ والدقيقة. تضمن هذه الطريقةُ أن يحتفظ تناغمُ القهوةِ بسلامته الشميَّة دون أي تغييراتٍ.

تشتهر نكهةُ القهوةِ في صناعةِ العطورِ بسحرها الدافئ، وغالباً ما تتميَّز برائحةٍ حلوةٍ محمَّصةٍ وممزوجةٍ بالكاكاو والكراميل. اعتماداً على تركيبتها مع مكوِّناتٍ أخرى، يمكن للقهوة أيضاً الكشفُ عن جوانبَ خشبيَّةٍ، أو حارَّةٍ، أو زهريَّةٍ. إنها تضيفُ عمقاً وكثافةً ودفئاً مريحًا للعطور، ما يستحضر متعةَ القهوةِ المطحونةِ حديثاً.

القهوة وغرسِ العطور بجوهر مريح

القهوةُ مكوِّنٌ متعدِّد الاستخداماتِ بشكلٍ ملحوظٍ في صناعةِ العطور، وتستخدم لتعزيزِ العطورِ الشرقيَّة الذوَّاقة، والخشبيَّة. تتناسب بشكلٍ جميلٍ مع الفانيليا، والتبغِ، والمسكِ، والحمضياتِ، والنوتات الزهريَّة، ما يخلق مزيجاً جريئاً ومتطوِّراً. وعلى الرغم من ارتباطها اليومي إلا أن القهوة قادرةٌ على استحضارِ حالاتٍ مزاجيَّةٍ، وتجاربَ مختلفةٍ من الحلو والغامقِ إلى الدخاني واللزج.

قد يتمُّ تجاهلُ دورِ القهوة بصناعةِ العطورِ في كثيرٍ من الأحيان، لكنْ قدرتها على غرسِ العطورِ بجوهرٍ مريحٍ ومألوفٍ، يجعلها مكوِّناً قوياً. من إضفاءِ البهجةِ على الأمسياتِ الرومانسيَّة إلى تعزيزِ تجاربِ الغداء، فإن إمكاناتِ القهوةِ في العطورِ لا حدود لها.

القهوة والملح من أبرز صيحات العطور

تعدُّ القهوةُ والملحُ من أبرزِ صيحاتِ العطور الحديثة، وتتميَّز العطورُ الدافئةُ والمريحة بكونها مثاليَّةً لفصلِ الشتاء.

يمكن دمجها مع:

الفواكه: لإضافةِ لمسةٍ منعشةٍ، توازنُ النوتاتِ الحلوة بشكلٍ مميَّزٍ.

الزهور: لخلقِ إحساسٍ ساحرٍ مثل الوردِ المغطى بالسكر.

الخشب: لتعزيزِ النغماتِ الراتنجيَّة، وإضافةِ لمسةِ حلاوةٍ إلى الأخشابِ الجافَّة.

التوابل الشرقيَّة: لخلق مزيجٍ غني، يجمعُ بين الحلاوةِ والتوابل، ويضيفُ لمسةً غريبةً وفريدةً.

