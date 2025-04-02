علامات تشير إلى أن الطفل يعاني من طفرة في النمو

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أبريل 2025 10:23 صباحاً - تعد طفرة النمو مرحلة يشهد فيها الطفل فجأة زيادة كبيرة في النمو البدني، وقد يبدو الطفل في هذه المرحلة أكثر جوعاً، وينام لفترات طويلة، ويتطلب الطفل في هذه المرحلة المزيد من الاهتمام وتوفير الرعاية المناسبة وتلبية احتياجاته خلال هذه الفترة من النمو. على الرغم من أن طفرات النمو تعد جزءاً طبيعياً من نمو الطفل، فإنها يمكن أن تشكل تحدياً للأمهات والآباء الذين يشعرون بالإرهاق؛ بسبب التغيرات المفاجئة في احتياجات أطفالهم وسلوكهم. إليكِ، وفقاً لموقع "هيلث لاين"، كيفية التعرف إلى طفرات النمو لدى طفلك، وأهم علاماتها، وكيفية التعامل مع طفلك في تلك المرحلة.

التعرف إلى طفرات النمو عند الأطفال

طفرات النمو تحدث عدة مرات في السنة الأولى من عمر الطفل - الصورة من موقع AdobeStock

تعد أحد الأسئلة الشائعة التي تُطرح غالباً هي عدد مرات حدوث طفرات النمو.

يمرّ الأطفال بفترة من النمو السريع، حيث تحدث طفرة نمو عندما يصل الطفل إلى مرحلة جديدة من التطور الجسدي؛ مثل الطول والوزن خلال فترة زمنية قصيرة.

على الرغم من أن كل طفل يختلف عن الآخر، فإنه يمر بعدة طفرات نمو على مدار العام، خاصة في الأسابيع الستة إلى الاثني عشر الأولى من عمر الطفل. وقد يكون للعوامل الوراثية والنظام الغذائي للطفل دورٌ أساسيٌ لحدوثها.

خلال فترات طفرات النمو، قد تلاحظ الأمهات تغيرات في أنماط الأكل والنوم لدى أطفالهن. قد يبدو الطفل أكثر انزعاجاً، أو يطلب تكرار مرات الرضاعة، أو ينام أكثر من المعتاد، وسيختبر الطفل مرحلة طفرة النمو عدة مرات خلال الأشهر الـ 12 الأولى من حياته، وبالتحديد في عمر 1-3 أسابيع، 6-8 أسابيع، 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر.

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علامات طفرة النمو عند الأطفال

هناك علامات على طفرة النمو التي يجب الانتباه إليها:

شعور الطفل بالجوع

يُظهر الطفل فجأة رغبة في تناول الطعام طوال الوقت؛ إذا كانت لديه سرعة في التمثيل الغذائي، فإن تكرار الحاجة إلى الطعام يزداد أيضاً، حيث يتم استخدام السعرات الحرارية المستهلكة لأغراض مختلفة، بما في ذلك النمو، سواء لبناء احتياطيات من الخلايا الدهنية، أو تقوية العضلات، فإذا كان طفلك يرضع عادة نحو 8 مرات في اليوم، فعندما يعاني من طفرة في النمو؛ يمكنه الرضاعة بشكل متكرر أكثر، حتى حوالي 12-14 مرة في اليوم.

تغيرات في أنماط نوم الطفل

قبل أيام قليلة من طفرة النمو وفي أثنائها، قد ينام طفلك لفترة أطول من المعتاد، فقد أظهرت دراسة أنه خلال طفرة النمو؛ يمكن للأطفال النوم لمدة تصل إلى 4.5 ساعة أطول من وقت نومهم الطبيعي. يعد هذا أمراً طبيعياً؛ لأن الأطفال يحتاجون إلى النوم بشكل أكثر، حتى تتمكن أجسامهم من إنتاج هرمون النمو.

وفي المقابل، هناك أيضاً بعض الأطفال الذين قد ينامون بشكل أقل أثناء طفرة النمو، وقد يظلون مستيقظين لفترة أطول خلال النهار أو يستيقظون كثيراً في الليل. ولذلك لا داعي للقلق؛ لأن هذا يعد أمراً طبيعياً أيضاً، ويستمر لبضعة أيام فقط.

يصبح الطفل أكثر انفعالاً من المعتاد

يصبح الطفل أكثر انفعالاً أو تظهر عليه علامات الجوع - الصورة من موقع AdobeStock

عندما يعاني الأطفال من طفرة في النمو، فإنهم غالباً ما يكونون أكثر انزعاجاً من المعتاد، وذلك لأن الأطفال يعانون من احتياجات غذائية متزايدة، مما يجعلهم يشعرون بالجوع والرغبة في تناول الطعام في كثير من الأحيان، ويصبح الطفل أكثر انفعالاً أو تظهر عليه علامات الجوع؛ من خلال البكاء المتكرر أو البحث عن الثدي أو زجاجة الحليب.

على الجانب الآخر، هناك بعض الأوقات التي يرغب فيها طفلك أن يتم احتضانه وحمله طوال الوقت، ثم يبكي عندما يستلقي.

قد يجعلك هذا في حيرة من أمرك، وتخطئين في الاعتقاد بأن طفلك الصغير مريض. وفي المقابل، لا داعي للقلق لأن طفلك سوف يهدأ مرة أخرى عندما تمر فترة طفرة النمو.

زيادة حجم طفلك

عندما مرور طفلك بطفرة في النمو، سيصبح جسمه أكبر حجماً، فلا يزداد وزن طفلك فحسب، بل سيزداد طول طفلك ومحيط رأسه كثيراً عندما يعاني من طفرة في النمو، ومن المؤكد أنه يمكن للأمهات وزن أطفالهن الصغار في المنزل، أو في عيادة الطبيب.

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كيفية التعامل مع طفرة نمو الأطفال

إن موازنة جميع التغيرات المفاجئة عندما يدخل الطفل مرحلة طفرة النمو ليس بالأمر السهل. فيما يلي عدة طرق للتعامل مع طفرة نمو الطفل:

اتباع نمط طعام معين

في مرحلة طفرة النمو، سوف يرضع طفلك بشكل متكرر أكثر لأنه يحتاج إلى تغذية إضافية، فيجب عليكِ أن تقدمي له حليب الثدي على الفور؛ حتى لا يشعر بالجوع المفرط، وإذا شعر الطفل بالشبع؛ فإنه يميل إلى إغلاق فمه والنظر بعيداً عن الثدي، وستبدو يداه أيضاً أكثر استرخاءً، ولن يمسكهما بإحكام.

إذا كان طفلك قد بدأ في تناول الأطعمة الصلبة؛ فيمكنك زيادة حصص طعام طفلك الصغير حسب طلبه.

النوم بشكل صحي

يجب على الأمهات الالتزام بروتين نوم الطفل؛ حتى يتمكن من النوم بشكل أكثر صحة، والتأكد من التخلص من الأشياء التي يمكن أن تزعج سلام طفلك، على سبيل المثال:

إيقاف تشغيل الراديو والأجهزة الإلكترونية الأخرى المزعجة قبل ساعة واحدة على الأقل من موعد نوم الطفل.

جعل أضواء الغرفة خافتة أو إطفاء الأضواء.

الحفاظ على درجة حرارة الغرفة باردة.

الفحص الطبي المنتظم

يحتاج طفلك الصغير إلى إجراء فحص صحي منتظم من الطبيب؛ للتأكد من أنه ينمو ويتطور، ومن خلال الفحص يمكن للأمهات أيضاً معرفة الحالة الصحية لأطفالهن الصغار بشكل مؤكد، وتقديم التدخل في أقرب وقت ممكن.

فيما يلي عدد مرات الفحص الطبي الذي يحتاج طفلك إلى الخضوع له:

0 -12 شهراً: مرة واحدة في الشهر.

من 12 إلى 36 شهراً: مرة واحدة كل 3 أشهر.

36 - 72 شهراً: مرة واحدة كل 6 أشهر.

72 شهراً فما فوق: مرة واحدة في السنة.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.