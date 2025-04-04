شكرا لقرائتكم خبر عن تورم ساقك باستمرار قد يكون علامة على الإصابة بهذا المرض والان مع تفاصيل الخبر

إذا لاحظت تورمًا مستمرًا ومزمنًا في ساقيك، فقد يكون ذلك علامة على إصابتك بسرطان المثانة المتقدم - وخاصةً إذا انتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية في منطقة الحوض، وفقًا للأطباء في هيئة الخدمات الصحية البريطانية، وبصرف النظر عن ذلك، فإن أحد الأعراض الأكثر شيوعًا هو ملاحظة وجود دم في البول، فى هذا التقرير نتعرف على ما هو سرطان المثانة وكيف يمكنك التعرف على العلامات الأخرى، بحسب موقع تايمز ناو.

لماذا يسبب سرطان المثانة تورم الساق؟

يُعرف أيضًا باسم الوذمة اللمفية، ويسبب سرطان المثانة تورمًا في الساق.ينتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية في منطقة الحوض، مما يعيق تصريف السائل الليمفاوي ويؤدي إلى تراكمه في الساقين بسبب خلل في الجهاز الليمفاوي.ويقول الأطباء إن ذلك يحدث عادة عندما ينتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية القريبة من منطقة الفخذ.

وبحسب الخبراء فإن منطقة الحوض تحتوي على شبكة كبيرة من الغدد الليمفاوية التي تتأثر بسرطان المثانة المنتشر، مما يسبب انسداد الغدد الليمفاوية. كما أنه عندما لا يتمكن السائل الليمفاوي من التصريف بشكل صحيح بسبب انسداد الغدد الليمفاوية، فإنه يتراكم في الأنسجة، مما يسبب التورم، وخاصة في الساقين .

ما مدى شيوع سرطان المثانة؟

تقول الإحصائيات أن سرطان المثانة هورابع أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الذكور، حيث إن الرجال أكثر عرضة للإصابة به بأربع مرات من النساء. ومع ذلك، فإن النساء اللاتي يعانين من سرطان المثانة يعانين عادة من أشكال متقدمة من المرض لأنهن لا يعرفن أعراض سرطان المثانة.

وفقًا لشبكة دعم سرطان المثانة، فإن النساء أقل عرضة للاهتمام بالدم في البول - وهو أول وأهم أعراض سرطان المثانة - لأنهن يربطن الدم في البول بالقضايا النسائية الشائعة.

يقول الأطباء إن هذا السرطان يصيب عادة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا أو أكثر. وفي المتوسط، يبلغ عمر معظم الأشخاص 73 عامًا عندما يتم تشخيص إصابتهم بسرطان المثانة.

علامات وأعراض سرطان المثانة

بصرف النظر عن الدم في البول، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان المثانة تشمل:

ألم عند التبول.

تُعرف أيضًا باسم عسر التبول.

الحاجة للتبول كثيرا.

كثرة التبول يحدث ذلك عندما تتبول عدة مرات خلال فترة 24 ساعة.

مشكلة في التبول.

قد يبدأ تدفق البول ثم يتوقف، أو قد لا يكون التدفق قويًا كالمعتاد.

التهابات المثانة المستمرة.

تتشابه أعراض التهابات المثانة وسرطان المثانة.

ما هي أسباب سرطان المثانة؟

وفقا للأطباء، في حين أنه من غير المعروف بالضبط لماذا تتحور خلايا المثانة وتصبح خلايا سرطانية، إلا أن هناك بعض الأسباب التي تم تحديدها كأسباب لسرطان المثانة تشمل:

التدخين

يؤدي تدخين السجائر إلى مضاعفة خطر الإصابة بسرطان المثانة.

التعرض للإشعاع

قد يؤدي العلاج الإشعاعي لعلاج السرطان إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المثانة.

العلاج الكيميائي

قد تؤدي بعض أدوية العلاج الكيميائي إلى زيادة خطر إصابتك.

التعرض لبعض المواد الكيميائية

وبحسب الدراسات فإن الأشخاص الذين يعملون مع بعض المواد الكيميائية المستخدمة في الأصباغ، والمطاط، والجلود، والدهانات، وبعض المنسوجات، ولوازم تصفيف الشعر قد يكونون أكثر عرضة للخطر.