شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة إيناس النجار.. علامات تهدد بانفجار المرارة والان مع تفاصيل الخبر

توفيت الفنانة إيناس النجار بعد دخولها العناية المركزة وغيبوبة نتيجة انفجار المرارة، مما أثار تساؤلات عن هذا الخطر الذى يجب معرفة علاماته والتي تتطلب تدخلا طبيا سريعا.

وفقا لموقع " clevelandclinic" فهم العلامات قد يدفعك لطلب الرعاية الطبية اللازمة قبل أن تتفاقم الحالة وتُهدد حياتك؟

ما هي المرارة

المرارة هي عضو صغير كمثري الشكل يقع أسفل الكبد مباشرة على الجانب الأيمن من البطن، وتلعب المرارة دورًا أساسيًا في الجهاز الهضمي، حيث تخزن العصارة الصفراوية التي ينتجها الكبد، ثم تطلقها في الأمعاء الدقيقة للمساعدة في هضم الدهون.

وظائف المرارة

قد تكون المرارة صغيرة الحجم، ولكنها تؤدي وظيفتين حيويتين:

تخزين الصفراء : تقوم المرارة بتخزين الصفراء التي ينتجها الكبد.

تركيز الصفراء : يقوم بتركيز الصفراء عن طريق امتصاص الماء والأملاح.

إطلاق الصفراء : يطلق الصفراء في الأمعاء الدقيقة أثناء عملية الهضم.

لماذا قد تنفجر المرارة

عادةً ما يكون تمزق المرارة نتيجةً لمضاعفات ناجمة عن حالات طبية موجودة، وأكثرها شيوعًا حصوات المرارة، معرفة الأسباب تساعدك على فهم عوامل الخطر المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

الأسباب الشائعة لانفجار المرارة

فيما يلي بعض الحالات الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى تمزق المرارة:

حصوات المرارة: وهى الرواسب الصلبة التي تتكون في المرارة، والتي قد تسبب انسدادات والتهابات.

التهاب المرارة : يحدث غالبًا بسبب حصوات المرارة التي تعيق تدفق الصفراء.

العدوى: خاصة العدوى البكتيرية التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب وإضعاف جدار المرارة.

الصدمة: يمكن أن تؤدي الإصابة الجسدية في منطقة البطن إلى تمزق المرارة.

الأورام: الأورام السرطانية أو غير السرطانية التي يمكن أن تعيق تدفق الصفراء أو تضعف جدار المرارة.

العلامات والأعراض التي يجب الانتباه إليها

معرفة أعراض تمزق المرارة المحتمل قد تُنقذ حياةً. قد تكون الأعراض خفيةً في البداية، لكنها قد تتفاقم بسرعة.

الأعراض الأولية

قبل أن تنفجر المرارة، قد تواجه بعض الأعراض الأولية التي لا يجب تجاهلها:

ألم البطن:

ويكون ألما حادا أو تشنجيا في الجزء العلوي الأيمن من البطن أو يمتد إلى ظهرك أو كتفك الأيمن.

الغثيان والقيء:

الشعور بالغثيان أو التقيؤ بالفعل، خاصة بعد تناول الأطعمة الدهنية.

الحمى:

قد تشير الحمى المنخفضة الدرجة إلى وجود عدوى أو التهاب كامن.

الانتفاخ والغازات:

قد يكون الشعور بالانتفاخ أو الغازات الزائدة من الأعراض.

أعراض شديدة

ومع تفاقم الحالة، تتغير الأعراض وتصبح أكثر إثارة للقلق:

ألم شديد في البطن

ارتفاع درجة الحرارة والقشعريرة والتي تشير إلى وجود عدوى محتملة أو استجابة جهازية.

اليرقان واصفرار الجلد أو العينين، مما يشير إلى انسداد الصفراء.

ضربات قلب سريعة يُعرف أيضًا باسم عدم انتظام دقات القلب، ويمكن أن يكون علامة على وجود عدوى شديدة أو التهاب.

ارتباك واضطراب أو ارتباك عقلي بسبب عدوى شديدة أو تعفن الدم.

انخفاض ضغط الدم الذى قد يشير الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم إلى نزيف داخلي أو عدوى شديدة.

خيارات العلاج عند انفجار المرارة

يختلف العلاج باختلاف شدة الأعراض والسبب الكامن وراءها، ولكن التدخل المبكر يمنع المضاعفات ويحسّن النتائج.

يمكن التدخل من خلال الأدوية باستخدام المضادات الحيوية لعلاج العدوى أو الوقاية منها، وتناول مسكنات الألم، وقد يتم وصف الأحماض الصفراوية لإذابة حصوات المرارة الصغيرة.

التدخل الجراحي

عندما تكون المضاعفات شديدة، قد تكون الجراحة ضرورية:

استئصال المرارة: إزالة المرارة جراحيًا، ويتم إجراؤها غالبًا بالمنظار.

الصرف عبر الجلد: في بعض الحالات، قد يتم إجراء تصريف السوائل من خلال القسطرة قبل الجراحة.

استراتيجيات الوقاية من انفجار المرارة

يمكن أن تُقلل تعديلات بسيطة في نمط حياتك من خطر الإصابة بأمراض المرارة، وتشمل هذه التعديلات:

النظام الغذائي الصحي : اتباع نظام غذائي غني بالألياف ومنخفض الدهون يمكن أن يمنع تكوين حصوات المرارة.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام : الحفاظ على وزن صحي من خلال ممارسة النشاط البدني بانتظام يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

حافظ على رطوبة جسمك : شرب كميات كبيرة من السوائل يساعد جسمك على العمل بكفاءة.

تجنب فقدان الوزن السريع : فقدان الوزن بسرعة كبيرة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحصوات المرارة.