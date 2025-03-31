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تناول الكحك والبسكويت وغيرها من حلويات العيد بكميات كبيرة قد يسبب عسر الهضم، لذا يمكنك اتباع بعض النصائح لتحسين هضمك خلال عيد الفطر المبارك، بحسب موقع "webmd".

نصائح لتحسين الهضم بعد أكل الكحك والبسكويت تناول الألياف بكثرة

للحصول على 20-35 جرامًا من الألياف التي يحتاجها جسمك يوميًا، اختر أطعمة نباتية مثل الخضروات الورقية والفلفل الحلو والفاصوليا والحبوب الكاملة والمكسرات، تساعد هذه الأطعمة على الهضم وتمنع الإمساك، كما أنها مفيدة للقلب ومستوى السكر في الدم، ولأنها تُشعرك بالشبع، ستأكل أقل، وهذا مفيد أيضًا إذا كنت تراقب وزنك.

امضغ العلكة لتخفيف حرقة المعدة

يحفز المضغ جسمك على إنتاج اللعاب، مما يُوازن الحموضة المرتبطة بالمشكلة قد يُسبب النعناع أو النعناع الأخضر تهيجًا، لذا اختر نكهة أخرى. تجنب هذا العلاج إذا كان يُسبب لك ابتلاع الهواء، مما قد يُسبب لك التجشؤ والشعور بالانتفاخ.

قلل من حجم طبقك

من الطرق الرائعة للوقاية من عسر الهضم، والانتفاخ، وحرقة المعدة، وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي، تناول وجبات أصغر حجمًا وأكثر تكرارًا تمهل أيضًا يستغرق الشعور بالشبع وقتًا ستقل احتمالية تناولك كمية أكبر من الطعام.

حافظ على رطوبة جسمك

تساعد السوائل جسمك على التخلص من الفضلات والحفاظ على انتظام شربه. يمكنك شرب الماء، والعصائر، والشاي، وغيرها من المشروبات كما أنها موجودة في الأطعمة، لذا قد لا تحتاج إلى شرب ٨ أكواب من الماء يوميًا. يمكن لطبيبك أو أخصائي التغذية أن يخبرك بالكمية المناسبة من الماء.

تحرك للتغلب على الانتفاخ

قد تُساعد التمارين الرياضية في علاج معظم مشاكل الجهاز الهضمي البسيطة، من الانتفاخ إلى الإمساك.

يُساعد النشاط البدني الجهاز الهضمي على تحريك الأمعاء والتخلص من الفضلات كما يُقلل من التوتر، الذي قد يُسبب العديد من مشاكل الجهاز الهضمي.

جرّب البروبيوتيك

البروبيوتيك بكتيريا "نافعة" توجد في بعض أنواع الزبادي والعصائر والوجبات الخفيفة والمكملات الغذائية. تُظهر الأبحاث أنها قد تُساعد في علاج الإسهال، أو متلازمة القولون العصبى أو داء الأمعاء الالتهابي لكن العلماء لا يعرفون حتى الآن أيّ أنواع البروبيوتيك تُساعد في علاج كل حالة، وما هي الكمية التي تحتاجها.