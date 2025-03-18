شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقه ليل فى مسلسل وتقابل حبيب.. أهمية الرياضة لصحة المرأة والان مع تفاصيل الخبر

يعرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC في تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

وظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فى أحد المشاهد تحرص على ممارسة الرياضة فى الجيم، فما هى أهمية الرياضة وممارستها لصحة السيدات؟

أهمية الرياضة لصحة المرأة

الرياضة لصحة المرأة أمر في غاية الأهمية، يجب عليها ممارسة التمارين الرياضية بشكل منظم وعدم إهمال هذا الأمر، هذا ما أكده تقرير نشره في موقع Exercise Right.

فوائد ممارسة الرياضة للمرأة

- ممارسة الرياضة تحمى من الإصابة بالخرف والزهايمر.

- الرياضة تعزز من الصحة الإنجابية والخصوبة للمرأة، وذلك لأنها تعزز من صحة المرأة أثناء الحمل وقبله وأثناء التخطيط له، والنشاط البدني بشكل عام يعزز من الحياة الصحية ومن الوزن أثناء الحمل وبعد الولادة.

- تجعل الولادة آمنة في أغلب الحالات، كما أنها تجعل السيدة تطور مهاراتها الحركية.

- الرياضة من أهم الأنشطة اليومية التي تساعد على الوقاية من سرطان الثدي، كما أنها تقلل من خطر الإصابة به في المستقبل أيضاً

- الرياضة أحد أهم الأنشطة الصحية اليومية التي يجب الالتزام بها وذلك لتعزيز الصحة العقلية والنفسية، لأن النشاط والحركة يقاومان الشعور بالكابة والاكتئاب والحزن العام، كما أنها تقاوم القلق والتوتر

- الرياضة تقي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنها تجعل الجسم في حالة صحية مما يقي من الإصابة بأمراض الأوعية الدموية

- تعزز الرياضة من الصحة العامة ومن الحصول على القوام الممشوق والوزن المثالي.

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