شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل نظام غذائى لصحة الكلى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

صحة الكلى في الشتاء تتطلب اهتمامًا خاصًا بسبب التغيرات الجوية والنشاطات اليومية، وذلك للحماية من التعرض لأي مضاعفات، ووفقا لموقع healthline سنتعرف على طرق حماية والنظام الغذائي الجيد للحفاظ علي صحة الكلى خلال فصل الشتاء.

بعض النصائح لصحة الكلى في الشتاء

قدم التقرير أبرز النصائح المهمة للحماية والحفاظ على صحة الكلى خلال فصل الشتاء ومنها:

1. شرب الماء الكافي

شرب 8-10 أكواب من الماء يوميًا لمنع الجفاف.

2. تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

الموز، الأفوكادو، البطاطا، لتحسين وظيفة الكلى.

3. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي

البرتقال، الليمون، الطماطم، لتعزيز المناعة.

4. تناول الأطعمة الغنية بالألياف

الخضراوات، الفواكه، الحبوب الكاملة، لتحسين الهضم.

5. تجنب الأطعمة المملحة والمعالجة

الصلطات، المكسرات المملحة، اللحوم المعالجة.

نظام غذائي لمرضى الكلى في الشتاء

قدم التقرير نظام غذائي صحي لصحة الكلى في الشتاء يشمل الأطعمة الغنية بالفوائد والمعادن، وهو:

١.تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين د (السمك، البيض، الحليب).

٢.تناول الأطعمة الغنية بالألياف (الخضراوات، الفواكه، الحبوب الكاملة).

٣.تناول السمك لأنه مصدر للبروتين وفيتامين د.

٤.تناول الفواكه (الموز، البرتقال، التفاح).

٥.الخضروات (الخس، السبانخ، الطماطم).

٦.تناول الحبوب الكاملة (الأرز البني، القمح الكامل، الشعير).

٧.تناول الحليب والجبن (مصدر للكالسيوم والفيتامين د).

٨.تناول المكسرات كاللوز، الجوز، البندق.

واوضح التقرير الأطعمة التي يجب تجنبها لمرض الكلى، ومنها:

1. الأطعمة المملحة (الصلطات، المكسرات المملحة).

2. الأطعمة المعالجة (اللحوم المعالجة، الأطعمة المجمدة).

3. الأطعمة الغنية بالسكريات (الحلويات، المشروبات الغازية).

4. الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة (اللحوم الحمراء، الزبدة).

5. الكافيين (القهوة، الشاي الأسود).

كما قدم التقرير العديد من النصائح المهمة التي يجب علي مريض الكلي الاهتمام بها وخاصة خلال فصل الشتاء،ومنها:

1. ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين الدورة الدموية.

2. الحفاظ على وزن صحي لتحسين صحة الكلى.

3. تجنب التدخين لمنع تلف الكلى.

4. الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي

5. الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي لمنع تلف الكلى.