7 أسباب لشفاه الأطفال الزرقاء التي عليك الانتباه إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 10:19 صباحاً - شفاه الأطفال الزرقاء غالباً ما تكون مصدر قلق لكثير من الأمهات و قد تصبح سوداء لأن جسم الطفل يفتقر إلى الأكسجين، مما يؤدي إلى تراكم الفضلات، مثل حمض اللاكتيك وغاز ثاني أكسيد الكربون في جسم الطفل، ويمكن أن يتغير لون شفاه الطفل أيضاً للعديد من الأسباب المرضية الأخرى، فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث لاين" أبرز تلك الأسباب المرضية ومتى يجب اصطحاب الطفل على الفور إلى الطبيب؟

زرقة شفاه الأطفال

يصاب بعض الرضع بزرقة الشفاه لأسباب مرضية - الصورة من موقع AdobeStock

يعد تغير لون الشفايف إلى الأزرق تغيراً غير مؤلم، وقد يصاب بها الطفل بسبب برودة درجات الحرارة، فعند نقصان درجات الحرارة تقوم الأوعية الدموية الموجودة حول الأعضاء الحيوية، مثل: الدماغ، والقلب، والرئة بالانقباض مما يتسبب في زرقة شفاه الطفل.

وفي المقابل قد يصاب الكثير من الأطفال بها للعديد من الأسباب المرضية مثل الربو، أو ضيق التنفس، أو مشاكل في القلب التي قد تتسبب في تحول اللسان والجلد أيضاً إلى اللون الأزرق و تحتاج إلى تدخل فوري.

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الإصابة بالاختناق

يتسبب الاختناق في جعل شفاه الطفل تميل إلى الزرقة فتبدو سوداء أو داكنة، ويصاب الطفل بهذه الحالة لأن الدماغ وأعضاء الجسم الأخرى يفتقرون إلى الدم الذي يحمل الأكسجين وبدون وجود كمية كافية من الأكسجين والعناصر الغذائية، قد يصعب لخلايا الجسم أن تعمل بشكل صحيح ونتيجة لذلك، تتراكم النفايات، مثل الأحماض، في الخلايا وتسبب الضرر.

وقد يصاب الطفل بالاختناق أيضاً بسبب وجود مشاكل في المشيمة، أو إصابة الطفل بعدوى خطيرة، أو إصابة الأم بضغط دم مرتفع أو منخفض للغاية، وقد يحتاج الأطفال الذين يولدون بهذه الحالة لجلسات تنفس للحصول على كمية كافية من الأكسجين.

زيادة الحديد في الدم

نادراً ما يصاب حديثو الولادة بهذه الحالة خاصة ممن هم أقل من 28 يوماً لأن زيادة مستويات الحديد قد تكون تراكمية ولا تظهر أعراضها المزعجة على الطفل فجأة.

ويمكن أن تؤدي زيادة نسبة الحديد إلى تحول لون الجلد إلى اللون الأسود، وذلك لأن مستويات الحديد في الجسم تتجاوز الحدود الطبيعية أو أن الطفل يتلقى دماً غنياً بالحديد.

يمكن أيضاً أن يكون سبب المستويات الزائدة للحديد في جسم الطفل إصابة الطفل بداء ترسب الأصبغة الدموية، وهي حالة وراثية تجعل الجسم نشطاً جداً في امتصاص الحديد من الطعام، ولهذا السبب يصبح لون شفاه الطفل أغمق وأسود.

نقص فيتامين ب12

يساعد فيتامين ب 12 على إعطاء البشرة لوناً أكثر تناسقاً - الصورة من موقع AdobeStock

تماماً مثل الحديد الزائد، يكون نقص فيتامين ب 12 نادراً أيضاً عند الأطفال حديثي الولادة الذين تقل أعمارهم عن 28 يوماً، وذلك لأن نقص فيتامين ب12 يستغرق وقتاً طويلاً ليسبب عدداً من الأعراض، بما في ذلك ظهور بقع داكنة على الجلد والشفاه.

يساعد فيتامين ب 12 على إعطاء البشرة لوناً وردياً وإذا كان هناك نقص، يمكن أن يتغير لون الجلد ليسبب ظهور بقع داكنة على الجلد، بما في ذلك الشفاه.

يمكن أن يصاب الطفل بنقص هذا الفيتامين بسبب عدم كفاية المدخول الغذائي للجسم أو المشاكل الصحية التي تسبب صعوبة في امتصاص الجسم لفيتامين ب12.

الصدمة أو الإصابة

يمكن أن تؤدي الصدمة والإصابة التي يتعرض لها الأطفال إلى تحول الشفاه إلى اللون الأرجواني أو الأسود، وذلك بسبب التأثير الذي تعرض له طفلك في انفجار الأوعية الدموية تحت الجلد وتسرب الدم إلى الأنسجة المحيطة وتخثره، فيصبح لون الشفاه أغمق أو أسود، وبصرف النظر عن ذلك، فإن الشفاه الجافة والمتشققة والمتضررة بشدة، بما في ذلك الحروق، يمكن أن تجعل شفاه الطفل داكنة أيضاً.

متلازمة بوتز جيغرز

متلازمة بوتز-جيغرز هي نمو غير سرطاني عبارة عن ورم في الجهاز الهضمي، أي الأمعاء والمعدة وغالباً ما يعاني الأطفال الذين يعانون من هذه المتلازمة من بقع سوداء صغيرة على شفاههم بحيث تظهر شفاههم باللون الأسود، بجانب بعض الأعراض المزعجة الأخرى، مثل انسداد الأمعاء، والنزيف المزمن، وألم البطن بسبب تفاقم الأورام الحميدة، ويزداد أيضاً خطر الإصابة بالسرطان لدى الأطفال المصابين بهذه الحالة.

مرض أديسون

يصاب الأطفال بمرض أديسون عندما لا تنتج الغدد الكظرية ما يكفي من هرمونات الكورتيزول والألدوستيرون ونتيجة لذلك يتغير لون الجلد في الجسم إلى اللون الداكن، وهو أحد أسباب اسوداد شفاه الأطفال.

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كيفية التعامل مع الطفل المصاب؟

تختلف كيفية التعامل مع الشفاه السوداء لدى الأطفال حسب السبب، ولكن لا داعي للقلق لأنه في بعض الحالات، سيختفي اللون الأسود من تلقاء نفسه خلال أيام قليلة وفي المقابل، فإن شفاه الأطفال السوداء الناتجة عن زرقة تحتاج إلى علاج من الطبيب لأنها قد تسبب مضاعفات خطيرة لطفلك وفي هذه الحالة، علاج الزرقة ينطوي على علاج المرض الأساسي وبمجرد علاجه، سيعود الجلد بما في ذلك الشفاه إلى لونه الأصلي.

وفي الوقت نفسه، تتطلب الأسباب المرضية الأخرى لشفاه الطفل السوداء، مثل الاختناق أو متلازمة بوتز جيغرز أو مرض أديسون، علاجاً خاصاً من قبل الطبيب لأنه لا يمكنك علاجها بنفسك، أيضاً عليك الانتباه إلى حالة الطفل، الذي قد يستمر في البكاء والانزعاج أو يصاحبه ظهور أعراض أخرى غير عادية غير الشفاه السوداء، فيجب اصطحابه على الفور إلى الطبيب للحصول على العلاج المناسب.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.