الخليج اليوم .. مقارنة بين أغنى رجال مصر والسعودية ضمن قائمة فوربس لأثرياء العرب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في قائمة فوربس لأثرياء العرب يتصدر السعودي الوليد بن طلال، كأغنى ملياردير عربي بصافي ثروة يُقدر بـ 16.5 مليار دولار، لكن عائلة ساويرس جاءت في مقدمة أغنى العائلات العربية.

وعادت السعودية إلى قائمة فوربس لأثرياء العالم لعام 2025 للمرة الأولى منذ عام 2018، وظهرت بـ15 مليارديرا سعوديا يتقدمهم الوليد بن طلال، الذي يمتلك حصصا في عدد من الشركات البارزة.

أما عائلة ساويرس من مصر، فجاءت في صدارة أغنى العائلات العربية، وعلى رأسها ناصف ساويرس الذي تبلغ صافي ثروته 9.6 مليار دولار.

الوليد بن طلال

يتصدر الوليد بن طلال آل سعود، قائمة أغنى عربي في العالم بصافي ثروة يُقدر بـ 16.5 مليار دولار، ويملك الوليد حصصا في عدد من الشركات البارزة منها سلسلة فنادق "فور سيزونز"، بجانب استثماراته الشخصية واستثمارات شركة المملكة القابضة في شركة X (تويتر سابقا) وشركة الذكاء الاصطناعي xAI التابعة لإيلون ماسك.

صافي الثروة: 16.5 مليار دولار

التصنيف العالمي: 128

العمر: 70

الدولة: السعودية

مصدر الثروة: استثمارات

القطاع: المالية والاستثمار

ناصف ساويرس

في المقابل، احتفظ الملياردير المصري ناصف ساويرس، بصدارة قائمة الأغنى في مصر بينما جاء رابعا على مستوى العالم العربي، مع نمو ثروته بنحو 800 مليون دولار عن العام الماضي.

في ديسمبر 2020، استحوذ ناصف ساويرس على حصة نسبتها 5% في شركةMadison Square Garden Sports المدرجة في بورصة نيويورك، والمالكة لفريق NBA Knicks وفريقNHL Rangers، كما يتولى ساويرس إدارة شركة "OCI" أحد أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في العالم، ولها مصانع في ولايتي تكساس وآيوا، وتتداول أسهمها في بورصة يورونكست أمستردام.

كما تندرج شركة أوراسكوم للإنشاءات، وهي شركة مقاولات في مجال الهندسة والبناء، ببورصتي مصر وناسداك دبي، ويملك ساويرس نحو 6% من أسهم شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية.

وتعاون ناصف ساويرس مع رجل الأعمال ويس إدينس، الشريك المؤسس لمجموعةFortress Investment Group لشراء نادي أستون فيلا لكرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صافي الثروة: 9.6 مليار دولار

التغيير عن العام الماضي: 800 مليون دولار

التصنيف العالمي: 289

العمر: 64 عاما

الجنسية: مصري

مقر الإقامة: مصر

القطاع: الإنشاءات والهندسة

المصدر: فوربس