شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان على غزة إلى 50,423 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 50,423 شهيدًا و114,638 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول 24 شهيدًا و55 مصابًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما ارتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم الأربعاء، إلى 50 شهيدًا وعشرات المصابين والمفقودين تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة.