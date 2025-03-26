شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني في القدس المحتلة وإصابة 3 في مدينة جنين والان نبدء بالتفاصيل

50,144 شهيدًا

استشهاد صحفي فلسطيني

الدمام - شريف احمد - استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، قرب حاجز الزعيم شرق مدينة القدس المحتلة.ترافق ذلك مع فرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك في المدينة.كما أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في قرية دير غزالة شرق مدينة جنين، كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات شهدتها مدينة قلقيلية، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 50,144 شهيدًا و 113,704جرحى معظمهم من الأطفال والنساء.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول 62 شهيدًا و296 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، فيما لايزال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة.كان استشهد صحفي فلسطيني وعائلته، في قصف للاحتلال الإسرائيلي أمس، على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مجمع ناصر الطبي أن الاحتلال استهدف شقة سكنية في مدينة خان يونس؛ ما أدى إلى استشهاد صحفي وزوجته وابنه، وذلك في إطار عمليات الاستهداف من الاحتلال للطواقم الصحفية وعائلاتهم.في سياق متصل، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن القصف الإسرائيلي والتصعيد المستمر ضد قطاع غزة، تسبب في نزوح 124 ألف فلسطيني عن منازلهم، خاصة في مدن بيت حانون وبيت لاهيا ورفح وخان يونس.