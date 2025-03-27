شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات حاشدة في قطاع غزة للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت مسيرات حاشدة في قطاع غزة، اليوم /الأربعاء/ للمطالبة بوقف العدوان وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع ورفع الحصار وإدخال الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين.



وامتدت المسيرات من بلدات ومخيمات شمال قطاع غزة، إلى مدينة دير البلح وسط القطاع، مع تصاعد الغضب الشعبي الفلسطيني تجاه الوضع الراهن.

وردد المشاركون في المسيرات، شعارات تحث حركة "حماس" على ترك السلطة، كما رفعوا يافطات كتب عليه: "نحن نموت"، "دماء أطفالنا ليست رخيصة"، "بكفي حروب"، "أوقفوا الحرب".