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مسؤول أممي يدعو إلى تحقيق عادل في الانتهاكات الإسرائيلية بغزة

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واس - جنيف 0 تبليغ

مسؤول أممي يدعو إلى تحقيق عادل في الانتهاكات الإسرائيلية بغزة

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الدمام - شريف احمد - أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أهمية المساءلة والعدالة بشأن الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدان تورك في بيانه خلال مجلس حقوق الإنسان، العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة التي تسببت في خسائر هائلة في الأرواح ومستويات عالية من الدمار، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي قد قتل 48 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، و277 موظفًا من الأمم المتحدة، ودمر أكثر من ثلثي البنية التحتية، وشرد 90% من السكان، وتسبب في كارثة إنسانية.
الاحتلال ينفذ مخططًا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة - france 24

وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الانتهاكات، وإنهاء الصراع، والإفراج عن الرهائن، وإنهاء الاحتلال والوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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