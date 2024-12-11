اخبار الخليج

صور| إحراق ضريح الرئيس السوري السابق حافظ الأسد في القرداحة

0 نشر
أ ف ب - القرداحة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن صور| إحراق ضريح الرئيس السوري السابق حافظ الأسد في القرداحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت صور ومقاطع فيديو التقطها مصور فرانس برس الأربعاء احتراق ضريح الرئيس السوري السابق حافظ الأسد في مسقطه القرداحة بمحافظة اللاذقية، بينما كان مقاتلون معارضون وشبان يتجولون داخل الضريح حيث دفن بعد وفاته عام 2000.
وأظهرت صور فرانس برس ألسنة النيران تتصاعد من مجسّم قبر قبل تدميره.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد أحرق مقاتلون من فصائل معارضة الضريح بعد أيام على سقوط الرئيس بشار الأسد الذي خلف والده في الحكم.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا