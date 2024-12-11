شكرا لقرائتكم خبر عن صور| إحراق ضريح الرئيس السوري السابق حافظ الأسد في القرداحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت صور ومقاطع فيديو التقطها مصور فرانس برس الأربعاء احتراق ضريح الرئيس السوري السابق حافظ الأسد في مسقطه القرداحة بمحافظة اللاذقية، بينما كان مقاتلون معارضون وشبان يتجولون داخل الضريح حيث دفن بعد وفاته عام 2000.

وأظهرت صور فرانس برس ألسنة النيران تتصاعد من مجسّم قبر قبل تدميره.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد أحرق مقاتلون من فصائل معارضة الضريح بعد أيام على سقوط الرئيس بشار الأسد الذي خلف والده في الحكم.

