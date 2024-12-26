شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل السورى يدين اغتيال 3 قضاة من المحكمة العقارية فى محافظة حماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية القاضي شادي محمد الويسي الأربعاء، اغتيال 3 قضاة من المحكمة العقارية في محافظة حماة.

وقال الوزير شادي محمد الويسي: "ندين بأشد العبارات اغتيال ثلاثة قضاة من المحكمة العقارية في محافظة حماة".

وأضاف الويسي: "نعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية على القبض على الجناة في أسرع وقت لينالوا جزاءهم العادل".

جدير بالذكر أن ثلاثة قضاة مدنيين قتلوا يوم الثلاثاء بعد إطلاق مسلحين مجهولين النار على سيارة كانت تقلهم عند مفرق بلدة ربيعة بريف حماة الغربي.

هذا وانتشرت عناصر من إدارة الأمن العام السوري في محافظة حماة مساء يوم الأربعاء، حفاظا على الأمن والاستقرار وحماية للممتلكات العامة والخاصة.

وكانت قيادة الشرطة في عدة مدن سورية قد أعلنت حظر التجوال من الساعة 6 مساء حتى الساعة 8 صباحا وذلك على خلفية الأحداث التي أعقبت انتشار فيديو عن اعتداء على مقام الشيخ الخصيبي في محافظة حلب، حيث شهدت مناطق الساحل السوري وحمص تظاهرات حاشدة تنديدا بالاعتداء على المقام.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية السورية في بيان، أن الفيديو المنتشر حول حرق مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي قديم يعود لفترة تحرير حلب.

وأوضحت الداخلية السورية أن "أجهزتها تعمل ليل نهار على حفظ الأملاك والمواقع الدينية وأن الهدف من إعادة نشر هكذا مقاطع هو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا".

وبينت أن "بعض الفلول التي تتبع للنظام البائد في الساحل السوري حاولت استغلال الشائعات وقامت باستهداف قواتنا في وزارة الداخلية مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى".