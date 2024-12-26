شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى الإمارات اليوم الخميس 26-12-2024 عيار21 بـ 285.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار الذهب في الامارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدرهم الإماراتى، بالإضافة إلى الطلب المحلى على المعدن الثمين..

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس

عيار الذهب سعر البيع

عيار 24 318.25 درهم

عيار 22 294.50 درهم

عيار 21 285.25 درهم

عيار 18 244.50 درهم

عيار 14 188.25 درهم

عيار 12 161.25 درهم

الاونصة 9898.75 درهم

الجنيه الذهب 2282.00 درهم

الأونصة بالدولار 2627.29 دولار



وخلال الدورة الآسيوية ، شهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا حيث تم تداولها لعقود فبراير عند 2,632.41 دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها 0.16%. وقد وصلت الأسعار إلى ارتفاع سابق عند 2,634.61 دولارًا. يبدو أن الذهب قد يجد نقاط دعم عند 2,596.70 دولارًا ومقاومة عند 2,667.60 دولارًا.



في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

هذه التحركات تشير إلى تفاعل الأسواق مع البيانات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية التي تؤثر في قرارات المستثمرين بخصوص المعادن الثمينة.