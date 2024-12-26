شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع إيديتا.. وتراجع "حديد عز" و"أى أف جى" والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع: إيديتا للصناعات الغذائية إلى 117.439 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع: مجموعة أي أف جي القابضة إلى 372.713 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي-مصر إلى 144.062 مليون شهادة، وحديد عز عند 67.458 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 571.499 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 255.344 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 2.187 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 96.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.4%، والعرب على 2.74%، واستحوذت المؤسسات على 44.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 237.3 ألف جنيه، 22.3 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 152.4 ألف جنيه، 34.1 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 29957 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 36976 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13172 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 8201 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 11269 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3077 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 9926 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1860 نقطة.