شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرالدولة لشئون الشباب بالإمارات العربية المتحدة يزور منطقة أهرامات الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار، اليوم، الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة منطقة أهرامات الجيزة والوفد المرافق له من رواد الفضاء الإماراتيين، حيث كان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام آثار الجيزة الذي رافقهم خلال الزيارة وقدم لهم شرحاً عن تاريخ هذه المنطقة الأثرية، وذلك خلال زيارتهم الحالية لمصر.

وقد تضمنت الجولة زيارة الهرم الأكبر من الداخل، ومنطقة تمثال أبو الهول حيث اسمتعوا لشرح عن طريقة نحت وتاريخ التمثال ومراحل ترميمه، ومنطقة البانوراما، كما حرص الدكتور سلطان النيادي والوفد المرافق له على تسجيل هذه الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.

وخلال الجولة، أعرب وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة عن اعجابه وانبهاره بالحضارة المصرية القديمة وتاريخ أهرامات الجيزة وطريقة بنائها، لافتاً إلى أنه قام بتصوير هذه الأهرامات من الفضاء أثناء رحلته للفضاء وأنه انبهر بشكلها من الفضاء مما شجعه على الرغبة في رؤيتها على أرض الواقع، موضحاً إلى أن شكل الأهرامات والمقابر بهذه المنطقة الأثرية مهيب ورائع، كما أعرب عن إعجابه بتمثال أبو الهول وبضخامه.