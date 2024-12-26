شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض الحذاء الذهبي سابع حلقات ساعته وتاريخه على dmc و watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل الحلقة السابعة من مسلسل "ساعته وتاريخه" وتحمل الحلقة اسم "الحذاء الذهبي" على قناة dmc ومنصة Watch it، ويظهر في الحلقة، الفنانين أحمد داش والطفل عمر شريف إضافة إلى مشاركة عدد من مواهب برنامج كاستينج، وكتبت الحلقة دنيا ماهر وأخرجها عمرو سلامة.

سبق وعُرض من مسلسل ساعته وتاريخه 6 حلقات، الأولى بعنوان "تلصص" والتي شاركت فيها الفنانة مايان السيد، وسلطت الضوء على قضية الابتزاز الإلكترونى، والثانية بعنوان "ساعة شيطان" وشارك فيها النجم أحمد أمين وسلطت الضوء على العنف الزوج، والثالثة بعنوان "تفتيش مفاجئ" وشاركت فيها الفنانة الشابة ياسمينا العبد وناقشت قضية الابتزاز الإلكترونى.

الحلقة الرابعة بعنوان "فنان دكتور" وشارك فيها محمد شاهين وناقشت قضية سرقة لها طابع خاص، والخامسة بعنوان "رجل العائلة" وشارك فيها الفنان خالد كمال، وألقت الضوء على أطماع النفس البشرية التي ترغب في الثراء السهل حتى وإن كان بطريقة غير شرعية، ويحذر من الخرافات والمعتقدات الخاطئة التي يروج لها بعض الدجالين والمشغوذين بهدف النصب، والحلقة السادسة "تفاحة" وشارك فيها الفنان سليمان عيد وتطرقت إلى قضية الدارك ويب.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أيام.

مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة، ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.