شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المصرية للاتصالات" ينعى والدة النائب أحمد بدوى والان مع تفاصيل الخبر

نعى المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والدة النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التي وافتها المنية اليوم.

وأعرب المهندس محمد نصر في بيان رسمي عن خالص تعازيه للنائب أحمد بدوي وأسرته، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ويعد النائب أحمد بدوي أحد أبرز القيادات البرلمانية في مجال الاتصالات، حيث يترأس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وله دور بارز في تطوير التشريعات المتعلقة بالقطاع.