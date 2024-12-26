شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: العفو عن 54 من أبناء سيناء يوفر لهم فرصة للمشاركة فى التنمية والبناء والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن تقديره الكبير للقرار الرئاسي الحكيم بالعفو عن 54 من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، وتؤكد التزام القيادة السياسية بتوفير الفرص لجميع المواطنين.

وقال النائب أحمد إدريس في تصريح له: "إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء يوفر الفرصة لأبناء المنطقة للمشاركة الفاعلة في مشروعات التنمية والبناء، ويعزز من جهود الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء

وأشار النائب أحمد إدريس إلى أن القرار يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى بناء مجتمع قوي ومستقر. كما أضاف: "إن المصالحة الوطنية تتطلب خطوات حقيقية من جميع الأطراف، واليوم نرى أن القيادة السياسية تقدم نموذجًا عمليًا في كيفية العمل على توحيد الصفوف وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء البلاد."

وأشاد النائب بجهود الدولة في دفع عجلة التنمية في سيناء، مؤكدًا على أهمية تكامل هذه الخطوات مع المبادرات الاقتصادية والتنموية التي تهدف إلى تحويل سيناء إلى أرض آمنة ومزدهرة، قادرة على احتضان أبنائها والمساهمة الفاعلة في بناء مصر الحديثة.

واختتم النائب أحمد إدريس ان ابناء سيناء كان ومازال لهم دورا كبيرا في الحفاظ علي ارض سيناء الغاليه ومواجهه كافه التحديات بها.