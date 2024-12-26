شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النقابة وكبار الصحفيين يشاركون فى عزاء الزميل محمد طعيمة بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم عزاء الزميل محمد طعيمة بمسجد عمر مكرم، بحضور عدد من أسرة الفقيد، كذلك شارك عدد من الشخصيات العامة والسياسية والكتاب الصحفيين في عزاء الزميل ، من بينهم الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، والكاتب الصحفي يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، بجانب الكاتب الصحفي أحمد الخطيب والكاتب الكبير عبدالله السناوي ويحي قلاش نقيب الصحفيين الأسبق والكاتب حمدي عبد الرحيم، مدير تحرير جريدة صوت الأمة.

كما حضر خالد البلشي نقيب الصحفيين ومحمد الجارحي، حسين الزناتي، هشام يونس ومحمد عبد الحفيظ، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي عبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، والكاتب الصحفي هاني رفعت مدير عام تحرير الخليج 365، وبهاء حبيب نائب رئيس التحرير، والكتب الصحفي جمال فهمي والكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي والناقد الرياضي جمال العاصي والإعلامي حسين عبد الغني، هذت بجانب الكاتب الصحفي زكي القاضي، و الكاتب الصحفي كامل كامل رئيس قسم السياسة باليوم السابع.

وتوفى «طعيمة» الثلاثاء الماضي، بعد مسيرة طويلة وحافلة في العمل الصحفى شغل خلالها مناصب في إدارة تحرير صحف هامة منها العربي الناصري، البديل، المصري اليوم، صوت الأمة، بالإضافة إلى صحف عربية أخرى، كما أصدر الزميل مجموعة من الكتب السياسية الهامة منها "خيانات الإخوان المسلمين.. فقه التلون".

وكان للزميل الراحل نشاط سياسي هام في حركة كفاية قبل يناير 2011، كما لعب دورا في النضال ضد حكم جماعة الإخوان وشارك في ثورة 30 يونيو.