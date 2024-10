شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية تدين المجزرة الإسرائيلية في طولكرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الرئاسة الفلسطينية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة، بحق الفلسطينيين في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، محملة حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات الجريمة البشعة.ودعت الرئاسة، للتدخل الفوري لوقف المجازر الإسرائيلية، التي لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل ستجر المنطقة للمزيد من دوامة العنف، ولن تنجح بإجبار الشعب الفلسطيني على التنازل عن حقوقه المشروعة.