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الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي مواجهة اعتداءات إسرائيل على لبنان

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واس - القاهرة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تضامن الجامعة العربية مع لبنان.
وطالب المجتمع الدولي الوقوف إلى جوار اللبنانيين في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها خاصة تلك التي تستهدف المناطق المدنية. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

تداعيات حرب إسرائيل على لبنان

وأدان أبو الغيط بحسب بيان للجامعة اليوم، سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان التي أسقطت جراءها المئات.
وخلفت نحو مليون نازح، مؤكدًا أن استباحة سيادة لبنان على هذا النحو قد تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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