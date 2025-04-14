شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعتمد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول امتحانات طلبة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2024،2025، حيث من المقرر أن تنطلق الاختبارات بداية من 29 مايو المقبل.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على طلبة الثانوية الفنية المتقدمين لامتحانات العام الدراسى الحالى، بعدم اصطحاب المحمول داخل اللجان الامتحانية أو أى وسيلة غش أخرى، حيث يتم تطبيق قانون مكافحة الغش الإلكترونى بامتحانات الشهادة الفنية، وأى طالب يتم ضبطه بتليفون محمول سيتم حرمانه من الامتحان وعدم السماح له بدخول امتحان الدور الثانى والعام المقبل.