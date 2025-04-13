شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشيوخ: وزارة الصحة رفعت المقابل المادى للأطباء وضاعفته بالمناطق البعيدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد صلاح البدرى، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن وزارة الصحة رفعت المقابل المادى للأطباء وضاعفته فى المناطق البعيدة.

وعلّق عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على قيام جامعة الإسكندرية بفتح باب التقديم لشغل 117 وظيفة إكلينيكية بمستشفياتها، قائلا:" المستشفيات الجامعية ليس بها تكليف لكنها تقوم بعمل إعلان لتعيين أطباء مقيمين بشكل مؤقت على الدرجة التالتة التخصصية لمدة 3 سنوات منحة للحصول على الماجستير".

وأضاف محمد صلاح البدرى خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أنه فى المقابل يؤدى هؤلاء الأطباء الخدمة الطبية فى المستشفيات الجامعية خلال فترة تسجيلهم للماجستير ويكون اسمه طبيب مقيم أو نائب.

وأوضح محمد صلاح البدرى، أن هناك طبيبا مقيما بدرجة وآخر مقيما بدون درجة، وفى السنوات الأخيرة أصبح هناك عزوف من شباب الأطباء على الحصول على وظيفة طبيب مقيم بدون درجة، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع أكثر من مرة لمنع هجرة الأطباء وهناك لجنة فى وزارة الصحة لبحث هذا الشأن والاجتماعات مستمرة لوضع امتيازات للأطباء.