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انفجار قنبلة أمام مكاتب شركة القطارات اليونانية فى أثينا.. صور

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  • انفجار قنبلة أمام مكاتب شركة القطارات اليونانية فى أثينا.. صور 1/5
  • انفجار قنبلة أمام مكاتب شركة القطارات اليونانية فى أثينا.. صور 2/5
  • انفجار قنبلة أمام مكاتب شركة القطارات اليونانية فى أثينا.. صور 3/5
  • انفجار قنبلة أمام مكاتب شركة القطارات اليونانية فى أثينا.. صور 4/5
  • انفجار قنبلة أمام مكاتب شركة القطارات اليونانية فى أثينا.. صور 5/5

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن هناك انفجار قنبلة أمام مكاتب شركة القطارات اليونانية فى أثينا.

تحقيقات مكثفة في انفجار أثينا استهداف شركة القطارات
تحقيقات مكثفة في انفجار أثينا استهداف شركة القطارات

 

تفجير أثينا
تفجير أثينا

 

رجال البحث والمتفجرات فى موقع الحادث
رجال البحث والمتفجرات فى موقع الحادث

 

فريق من إدارة إبطال المتفجرات الأدلة بعد انفجار وقع خارج مكاتب شركة هيلينيك للقطارات
فريق من إدارة إبطال المتفجرات الأدلة بعد انفجار وقع خارج مكاتب شركة هيلينيك للقطارات

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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