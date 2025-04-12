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فريق من إدارة إبطال المتفجرات الأدلة بعد انفجار وقع خارج مكاتب شركة هيلينيك للقطارات

تحقيقات مكثفة في انفجار أثينا استهداف شركة القطارات

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن هناك انفجار قنبلة أمام مكاتب شركة القطارات اليونانية فى أثينا.

شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار قنبلة أمام مكاتب شركة القطارات اليونانية فى أثينا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية