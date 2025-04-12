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شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار قنبلة أمام مكاتب شركة القطارات اليونانية فى أثينا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن هناك انفجار قنبلة أمام مكاتب شركة القطارات اليونانية فى أثينا.
تحقيقات مكثفة في انفجار أثينا استهداف شركة القطارات
تفجير أثينا
رجال البحث والمتفجرات فى موقع الحادث
فريق من إدارة إبطال المتفجرات الأدلة بعد انفجار وقع خارج مكاتب شركة هيلينيك للقطارات
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