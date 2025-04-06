شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعياد كنسية هامة تخص القديسين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تهتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأعياد القديسيين بشكل كبير وتخليد ذكراهم ويأتي أبرزهم أعياد السيدة مريم العذراء حيث تحتل مكانة خاصة جدا عن قلوب الأقباط ولذلك تفرد لها الكنيسة سبعة أعياد سنوية.

ويعتبر من أبرز الأماكن التي تقام فيها أعياد العذراء مريم كنيسة العذراء فى مسطرد ودير السيدة العذراء المحرق بأسيوط ودير الدرنكة بجبل أسيوط ودير السيدة العذراء جبل الطير وكنيسة السيدة العذراء بالزيتون.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز أعياد القديسيين الذين تحتفل بهم الكنيسة

الشهيد مارجرجس

يعرف الشهيد مارجرجس بأمير الشهداء، ويأتي تذكار استشهاده في 23 برمودة الموافق 1 مايو ويعرفه الأقباط بـ "أبو حربه الرومانى – السريع الندهة – البطل – الفارس الشجاع- .. إلخ"

ومن أشهر الأماكن التي تحتفل بعيده "كنيسته وديره الأثرى بمصر القديمة – ميت دمسيس – دير مارجرجس الزريقات بقنا – جميع الكنائس التي تحمل إسمه".

القديسة دميانة

يقع تذكار استشهادها في 13 طوبة، ولها عيد أخر هو تذكار تكريس كنيستها ببلقاس ويقع في 12 بشنس وتقام الاحتفالات الكبرى خلال الفترة من 12 إلى 30 مايو، حيث يقيمون الخيام حول الدير.

الأنبا برسوم العريان

يقع تذكار رحيله في اليوم الأخير من الشهر الصغير "النسئ" ويقع ديره بالقرب من حلوان ويعتبر عيده من الأعياد التي تحظى بشعبية كبيرة لدى المسلمين والمسيحيين.

القديس الأنبا أبرام أسقف الفيوم

وكان الأنبا أبرام أسقف الفيوم والجيزة الأسبق وكان مشهور بالعطف على الفقراء والمساكين ويقع تذكار رحيله في 10 يونيه 1914 وتقام له احتفالية كبرى بمدينة الفيوم خلال هذا الشهر.

البابا كيرلس السادس

ويعتبر أكثر القديسيين المعاصرين شعبية عند الأقباط، حيث جلس على الكرسى البطريركى خلال الفترة من 1959 إلى 1971، حيث كانت تربطه علاقات محبة وطيدة مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ويأتي تذكار رحيله في 9 مارس 1971 وتقام له احتفالات كبرى في كنيسة مارمينا بمصر القديمة ودير مارمينا بمريرط.