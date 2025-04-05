شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: الوعى قضية العصر وهدفنا بناء إنسان مستنير والان مع تفاصيل الخبر

أكد طارق سعده نقيب الإعلاميين أن الوعي هو قضية العصر لما تمتلكه الدول من أسلحة فتاكة تتمثل فى الكلمة.

وأضاف سعده ، "الأمور تسير في نصابها الصحيح، بعد توقيع البروتوكول الخاص بالتعاون في مجال قضايا الوعي ومكافحة الشائعات وبناء الإنسان، نحن فى عالم شديد الصراع وأمام مسئولية مجتمعية كبيرة فيجب علينا الا نفرط فيما ورثناه عن أجدادنا".

وتابع، "هدفنا بناء إنسان قادر على الإضافة للتاريخ، ويجب أن نكون مطلعين بمسئولياتنا أمام أوطاننا، يجب أن نسير واراء الصدق حتى نبني وعيا صادقاً ومستنيرا وبناء إنسان قادر على التكيف مع الواقع".



ونظمت وزارة الشباب والرياضة ونقابة الإعلاميين حفلا بمناسبة توقيع بروتوكول التعاون في مجال قضايا الوعي ومكافحة الشائعات وبناء الإنسان.



وحضر مراسم بروتوكول التعاون أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطارق سعدة نقيب الإعلاميين بمركز التعليم المدني بالجزيرة.