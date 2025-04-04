شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الدبلومات الفنية 2025.. حظر دخول التليفون المحمول باللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على طلبة الثانوية الفنية المتقدمين لامتحانات العام الدراسى الحالى، بعدم اصطحاب المحمول داخل اللجان الامتحانية أو أى وسيلة غش أخرى، حيث يتم تطبيق قانون مكافحة الغش الإلكترونى بامتحانات الشهادة الفنية، وأى طالب يتم ضبطه بتليفون محمول سيتم حرمانه من الامتحان وعدم السماح له بدخول امتحان الدور الثانى والعام المقبل، وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية 2025 يوم 31 مايو المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تبدأ الامتحانات العملية لطلبة الدبلومات الفنية الصناعية (عام) بالمدارس نظام السنوات الثلاث - نظام السنوات الخمس) قبل انعقاد الامتحانات التحريرية اعتباراً من يوم الخميس 22 مايو 2025 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، كما تبدأ الامتحانات العملية لطلبة الدبلومات الفنية الصناعية إعداد مهني - تعليم وتدريب مزدوج 2025 عقب انتهاء الامتحانات التحريرية اعتباراً من يوم الجمعة 13 يونيو 2025 وتستمر حتى يوم الجمعة 20 يونيو 2025، على أن يكون أداء تلك الامتحانات العملية يوميا عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة في تمام الساعة الثانية ظهرا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أنه تبدأ أعمال التقييم النهائي معرفي - مهاري عقب الانتهاء من امتحانات الجدارات الأساسية بكل نوعية على النحو التالي: التعليم الزراعي اعتباراً من يوم الأحد 1 يونيو 2025 وتستمر حتى يوم الجمعة 13 يونيو 2025 بمعدل دفعتين يومياً، والتعليم التجاري اعتباراً من يوم الإثنين 2 يونيو 2025 وتستمر حتى يوم السبت 14 يونيو 2025 بمعدل دفعتين يوميا.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التعليم الفندقي يبدأ التقييم العملى اعتباراً من يوم الاثنين 2 يونيو وتستمر حتى يوم الخميس 12 يونيو 2025 بمعدل دفعتين يومياً، أما التعليم الصناعي اعتباراً من يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 وتستمر حتى يوم السبت 14 يونيو 2025 بمعدل دفعتين يوميا عدا يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025، يكون التقييم النهائي لدفعة واحدة فقط بالفترة المسائية.