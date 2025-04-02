شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد 6 أبريل موعد تقييمات صفوف النقل عن فبراير ومارس بالأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية موعد تقييمات صفوف النقل عن شهرى فبراير ومارس، يوم الأحد 6 أبريل، مؤكداً أن ذلك يأتى في إطار السير نحو خطوات تنفيذ منظومة التعليم الجديد، وحرصا من قطاع المعاهد الأزهرية على تفعيل المنظومة بما يخدم العملية التعليمية وخطة التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

وشدد القطاع أن الزمن المخصص لكل مادة (فترة دراسية واحدة) ويستمر اليوم الدراسى طبقا للجدول المعتمد دون تعطيل الدراسة، كما يتم الاختبار فيما تم تدريسه خلال الشهر أو الشهور محل الاختبار، مع مراعاة أن تكون الأسئلة متنوعة ومتدرجة، وأن يكون اختبار المادة والإجابة عنها بذات الورقة وما يخص المواد التي لا تضاف للمجموع يتبع ما كان معمول به الفصل الدراسي الأول.

وتوضع أسئلة الاختبارات بمعرفة معلم المادة ويراجعه مشرف المادة بالمعهد ويعتمده كل من شيخ المعهد والموجه الفنى المتابع من قبل الإدارة التعليمية قبل توزيع الاختبار على التلاميذ.