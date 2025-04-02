شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: إنشاء عيادات تقدم خدمات الطوارئ بالوحدات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات الطبية المقدمة فى الوحدات الصحية للمرأة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم وحدات الرعاية الأولية، وقالت وزارة الصحة والسكان إن الخدمات الطبية المقدمة للمرأة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم وحدات الرعاية الأولية تتضمن: مبادرة صحة المرأة ومبادرة صحة الأم والجنين ومتابعة الحمل والولادة والنفاس وتنظيم الأسرة.

وأضاف أنه تم إنشاء عيادات تخصصية تقدم خدمات الطوارئ وزيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

ولفتت إلى أنه تم تشغيل خدمات الطوارئ الأولية وتحسين خدمات العلاج والرعاية لجميع المواطنين المقدمة فى مراكز ووحدات الرعاية الأولية التى تستقبل المواطنين بداية من سن الولادة وحتى سن الشيخوخة، وبداية من التطعيمات الإجبارية عند الولادة والفحص السمعى وحتى مبادرة كبار السن والدعم النفسى.

وقالت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، إن الوزارة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتحسين كفاءة المنشآت الطبية، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، مع تحديد ومعالجة أي قصور أو تحديات تعيق مستوى الرعاية الطبية المقدمة.