شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المصريين بمدينة بدر يرفضون تهجير الفلسطينيين: "غزة أرض عربية".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة بدر، اليوم، وقفة شعبية حاشدة عقب صلاة عيد الفطر المبارك، حيث تجمع آلاف المواطنين للتعبير عن رفضهم المطلق لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتأييدهم الكامل للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.

رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات تؤكد تمسكهم بحقوق الشعب الفلسطيني، منها:

-"لا للتهجير.. لا للتوطين"

-"غزة أرض عربية.. وإحنا وراكم بالملايين"

وحمل المشاركون لافتات تؤيد موقف الدولة المصرية، معبرين عن ثقتهم في القيادة السياسية لمواجهة أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

تأتي هذه الوقفة في إطار التأييد الشعبي الواسع الذي يحظى به الموقف المصري الرافض للضغوط الدولية لتهجير أهالي غزة، حيث أكد المواطنون وقوفهم خلف قرارات الدولة في دعم الحق الفلسطيني.